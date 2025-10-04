< sekcia Šport
Regenda prihral na štyri góly, zariadil víťazstvo San Jose v príprave
Regenda, ktorý v prípravnom kempe Sharks bojuje o miesto v prvom tíme, nastúpil proti Golden Knights na krídle tretieho útoku hostí.
Autor TASR
New York 4. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda zažil v noci na sobotu mimoriadne vydarený prípravný zápas pred novou sezónou NHL. Dvadsaťpäťročný útočník asistoval pri všetkých štyroch góloch San Jose, ktoré triumfovalo na ľade Vegas 4:1. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia, prvou bol autor hetriku Ethan Cardwell (3+1).
Regenda, ktorý v prípravnom kempe Sharks bojuje o miesto v prvom tíme, nastúpil proti Golden Knights na krídle tretieho útoku hostí. Už v 2. minúte získal puk v obrannom pásme, potiahol akciu, prihral Cardwellovi, ktorý strelou do pravého horného rohu otvoril skóre. V druhej tretine narysoval ďalšiu gólovú prihrávku, v presilovke výstavne nabil Jegorovi Afanasjevovi, ktorý nemal problém zakončiť do úplne odkrytej bránky. V 47. minúte si pripísal slovenský reprezentant tretiu asistenciu, keď opäť vypichol súperovi puk, nahodil si ho do útočného pásma, sám si poň dokorčuľoval a prihral Cardwellovi, ktorý strelou z prvej zvýšil na 3:0. V samom závere za stavu 3:1 po ďalšom vybojovanom puku pri mantineli poslal štvrtú gólovú prihrávku na Cardwella, ktorý zakončil do prázdnej bránky a zavŕšil tak hetrik. Regenda si počas 18:21 minút na ľade pripísal aj dva plusové body, vyslal jednu strelu na bránku a zaznamenal jeden „hit“.
V ďalšom nočnom stretnutí Calgary podľahlo Winnipegu 4:5 po samostatných nájazdoch. V zostave domácich Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nehral pre nešpecifikované zranenie.
prípravné zápasy NHL:
Pittsburgh - Buffalo 5:4 pp, Chicago - Minnesota 2:3, Calgary - Winnipeg 4:5 pp a sn, Vancouver - Edmonton 3:2 pp, Vegas - San Jose 1:4 /REGENDA za hostí 0+4/
