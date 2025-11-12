Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Regenda prispel dvoma asistenciami k triumfu San Jose

Na snímke slovenský útočník Pavol Regenda. Foto: TASR- Michal Runák

Autor TASR
New York 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda sa v nočnom zápase Americkej hokejovej ligy (AHL) blysol dvoma asistenciami. Dvadsaťpäťročný útočník nimi prispel k víťazstvu San Jose Barracuda nad nad Abbotsfordom 7:0.

Pre Regendu to bol prvý viacbodový zápas od 18. apríla. V tejto sezóne odohral 11 zápasov s bilanciou 1+3. V akcii bol aj útočník Martin Chromiak, jeho Ontario zdolalo Calgary 5:1.
