Regenda prispel k triumfu San Jose gólom a asistenciou

New York 16. januára (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda prispel gólom a asistenciou k víťazstvu San Jose Sharks 3:2 na ľade Washingtonu Capitals v nočnom zápase NHL a stal sa druhou hviezdou zápasu. Na strane domácich si asistenciu pripísal obranca Martin Fehérváry.
Regenda najprv asistoval pri góle Collina Grafa, po ktorom San Jose viedlo od 35. minúty 2:1. O dve minúty na to sám skóroval na 3:1. Capitals iba znížili na konečné skóre, keď Fehérváry asistoval pri góle Ryana Leonarda.
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Juraj Slafkovský. Do kanadského bodovania sa nezapísal a Montreal prehral v Buffale 3:5
NHL - výsledky:
Buffalo - Montreal 5:3, Columbus - Vancouver 4:1, Pittsburgh - Philadelphia 6:3, Washington - San Jose 2:3 /M. FEHÉRVÁRY 0+1 - P. REGENDA 1+1/, Boston - Seattle 4:2, Minnesota - Winnipeg 2:6, Chicago - Calgary 1:3, Edmonton - New York Islanders 0:1, Utah - Dallas 2:1, Vegas - Toronto 6:5 pp
