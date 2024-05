Regenda priznal neznalosť pravidla, Tatar prial hetrik Hudáčkovi

Ostrava 19. mája (TASR) - Dôležité tri body, kuriózne vylúčenie a aj potvrdenie gólovej formy Libora Hudáčka priniesol piaty zápas slovenských hokejistov na MS v Ostrave. K triumfu nad Francúzmi 4:2 im pomohli aj dve zvládnuté oslabenia v závere prvej tretiny a úspešný vstup do druhej, keď Hudáček dvakrát prekonal Sebastiana Ylönena. Hetrik mu v zápase veľmi prial aj kapitán tímu Tomáš Tatar.



Slováci nemali ideálny vstup do zápasu a k získaniu hernej pohody im nepomohli ani dve presilovky v prvej desaťminútovke. Od 16. minúty si útočník Pavol Regenda odpykal menší trest za podrazenie a keď sa vracal z trestnej lavice, dotkol sa puku ešte skôr, než bol nohami na ľade. Nasledoval ďalší menší trest, ktorý ho prekvapil. "Najskôr som spravil nešťastný faul a potom toto. Spoluhráči mi neskôr vraveli, že je to bežné pravidlo, no ja som o tom nevedel a tak som sa dnes naučil niečo nové," priznal po zápase. Ešte do prestávky stihol svoj omyl napraviť, keď štyri sekundy pred prestávkou zmenil smer strieľanej prihrávky Mária Grmana a otvoril skóre. "Chvalabohu za to. Už by ma tréneri asi zabili, keďže aj v predošlom zápase som mal hlúpe vylúčenia. Musím sa ich vyvarovať. Pre tím som platnejší, keď hrám a nesedím na trestnej," zdôraznil.



Slováci v druhej tretine zlepšili výkon a k víťazstvu ich nasmerovali góly Libora Hudáčka. Od polovice druhej tretiny mal na konte dva góly a pred sebou dosť času na hetrik. Napokon sa nestal prvým Slovákom od roku 2003 s hetrikom na MS. "Dal dva krásne góly a nahrával som mu, aby dal aj tretí. Kričal som mu, nech strieľa, pretože streliť hetrik na MS je niečo špeciálne. Aj som mu kričal, nech vystrelí, keď sme šli dvaja na jedného, no nepadlo mu to. Som šťastný, že mu to padá, je veľmi šikovný s pukom," pochválil ho kapitán Tomáš Tatar. Aj Hudáčka tešila gólová forma, po piatich zápasoch mal bilanciu 5+4, no v prvom rade mal radosť z víťaznej fazóny tímu: "Hetrik bol blízko, ale aj ďaleko. Nemal som to tak, že by som šiel tvrdohlavo za ním. Myslím, že keby som v tom úniku dvoch na jedného strelil o 10 cm nižšie, bol by to gól. Samozrejme, že som rád, že som strelil päť gólov, veď vlani som za celé MS nedal ani jeden. Teraz sa už musíme pozerať dopredu na ďalší zápas, naštartovať motory a ísť naplno aj proti Lotyšom."



Skóre stretnutia s Francúzmi uzavrel v 49. minúte Mário Grman. Bol to pre neho prvý gól na MS, na ktorých odohral už 30 zápasov: "Ani neviem, či mi niekto vzal puk. Pravdupovediac, ani som si nebol istý, či som dal ten gól ja, pretože som počul teč a myslel som si, že Lukáš Cingel zmenil smer puku. Hral som dva roky v tejto hale za Vítkovice, MS vnímam skoro ako domáce a aj preto je tento moment o to viac špeciálny."