Regenda prvýkrát bodoval po výmene, asistencou prispel k triumfu

New York 27. januára (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda zaznamenal asistenciu v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. Dvadsaťpäťročný útočník bodoval prvýkrát po výmene z Anaheimu Ducks do San Jose Sharks. Barracuda aj vďaka jeho bodu zvíťazila nad Torontom Marlies 4:2.



Regenda prihral na gól Ethana Cardwella, ktorý v druhej tretine poslal svoj tím do vedenia 2:0. Slovák si z duelu odniesol aj plusový bod, strelu a dve trestné minúty za nedovolené bránenie. V tejto sezóne odohral v AHL 39 duelov s bilanciou štyri góly a 13 asistencií.



Brankár Samuel Hlavaj predviedol 30 úspešných zákrokov, no napriek tomu nezabránil prehre Iowy s Texasom 3:4. Springfield s Daliborom Dvorským uspel nad Hartfordom v zostave s Adamom Sýkorom 4:2. Ani jeden zo Slovákov nebodoval. Calgary Wranglers so Samuelom Honzekom nestačilo na San Diego 4:5 po predĺžení. Nebodoval ani Filip Mešár, ktorého Laval triumfoval na ľade Providence 3:2 po predĺžení.