Regenda púta dochvíľnosťou: Nikdy som nezmeškal rande

Riga 20. mája (TASR) - Je vždy prvý na ľade a korčuľuje na ňom o niečo dlhšie, ako jeho spoluhráči. Slovenského hokejistu Pavla Regendu je možné vidieť takto pred každým tréningom na MS v Rige, no nie je za tým iba dochvíľnosť.



Dvadsaťtriročný útočník príde na striedačku veľakrát ešte v čase, keď rolba dokončuje úpravu posledného pásu ľadu. "Zvykol som si chodiť skôr na ľad a robiť nejaké svoje veci, rozcvičiť sa s brankármi ešte predtým, než začne tréning. Ak sa dá, idem vždy skôr a zastrieľam si na bránku o niečo viac," povedal pre TASR.



Podobný rituál však mimo ľadu nemá: "Tam je to výsada Peťa Cehlárika. Je prvý na raňajkách, prvý v kabíne, prvý na štadióne. Ale ak sa dá, tak na ľad pôjdem vždy skôr. Som ten typ, ktorý robí po tréningu a pred ním veci navyše. Robím to vždy, ak je to možné."



Pre Regendu je presnosť výsada a sprevádza ho od chvíle, keď začal s hokejom. "Podľa mňa je každý hokejista dochvíľny, lebo je odmalička naučený byť presne na tréningu, na mítingu, či na štadióne."



Ako dodal pre TASR, v živote nezmeškal žiadnu dôležitú udalosť a to ani rande: "Naopak, to ja keď som mal priateľku, tak som bol vždy nervózny z toho, keď meškala."