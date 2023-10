Regenda s gólom a asistenciou, no San Diego prehralo s Abbotsfordom

New York 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda sa strelecky presadil v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. Útočník si okrem presného zásahu pripísal aj asistenciu, no San Diego Gulls prehralo s Abbotsfordom Canucks 2:5.



Dvadsaťtriročný Regenda v 14. minúte asistoval Glennovi Gawdingovi a o necelé štyri minúty skóroval aj on. Spolu s Kingom Benom sa dostali do prečíslenia a Slovák zaznamenal piaty gól v sezóne. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Po piatich dueloch má na svojom konte už šesť bodov (5+1) a pýta si šancu v drese Anaheimu Ducks v NHL.



Do štatistík sa v noci na sobotu nezapísal Jakub Demek (Henderson) proti Ontariu Reign. Hostia triumfovali 4:1, Martin Chromiak rovnako nebodoval. Tucson Roadrunners v zostave s Milošom Kelemenom podľahol Bakersfieldu 1:4. Z víťazstvá sa netešil ani Adam Sýkora, ktorého Hartford prehral so Springfieldom 2:5.