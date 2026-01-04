< sekcia Šport
Regenda s premiérovým hetrikom, strelil všetky góly San Jose
Slovenský krídelník sa presadil prvýkrát v 11. minúte, keď znížil na priebežných 1:3 dorážkou po strele Liljegrena.
Autor TASR,aktualizované
New York 4. januára (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda zaznamenal hetrik v NHL. Dvadsaťšesťročný útočník strelil všetky tri góly San Jose, ktoré prehralo s Tampou Bay 3:7. Pre Regendu, ktorý bol tento týždeň povolaný z farmy, to bol premiérový trojbodový zápas v prestížnej zámorskej súťaži. Bol to druhý slovenský hetrik v tejto sezóne, ten prvý zaznamenal obranca New Jersey Šimon Nemec.
Regenda sa presadil prvýkrát v 11. minúte, keď znížil na 1:3. Slovenský krídelník sa po strele Timothyho Liljegrena dobre zorientoval pred bránkou a prekonal Andreja Vasilevského. Gól padol v presilovej hre po vylúčení jeho krajana Erika Černáka. Regenda mohol skórovať aj pár sekúnd pred svojim prvým zásahom, ale po krížnej prihrávke mu po zakončení zblízka „ukradol" gól skvelým zákrokom lapačkou Vasilevskij. „Bola to neskutočná prihrávka Maca (Celebriniho), všetko čo on robí je neskutočné. Našťastie som mal o chvíľu ďalšiu šancu a už to padlo dnu. Puk išiel od jednej žrde do druhej a vravel som si, 'ó Bože to nepôjde dnu', ale našťastie to bol gól," opísal Regenda svoj prvý gól v pozápasovom rozhovore, ktorý Sharks zverejnili na svojom webe.
Na začiatku prostredného dejstva išiel na trestnú lavicu aj Regenda a jeho tím inkasoval gól v podaní obrancu Darrena Raddysha, ktorý si tiež pripísal hetrik. Následne skóroval v drese hostí Dominic James a Regenda odpovedal v 30. minúte – pred bránkou tečoval strelu Liljegrena. „Blesky“ zvýšili do konca tretiny svoj náskok na päťgólový, a tak Regenda v 57. minúte už len zmiernil prehru. Tentokrát úspešne strieľal spoza troch hráčov, premenil tri zo svojich šiestich striel a napriek prehre bol vyhlásený za tretiu hviezdu zápasu. „Mojou úlohou je byť pred bránkou a bol som za to dnes odmenený. Samozrejme mám radosť, že som dal tri góly, ale mrzí ma prehra. Nehrali sme dobre. Mali sme zlý začiatok, rýchlo sme dostali tri góly a potom je ťažké hrať s takým tímom ako je Tampa. Sú veľmi rýchli a skúsení a ťažko sa proti nim hrá. Po troch inkasovaných góloch si zobral tréner timeout a chcel nás trochu zobudiť," dodal Regenda, ktorý bol sebakritický aj voči sebe. „Spravil som nejaké chyby v našej zóne, aj pri prvom góle som sa neskoro vrátil, (Brayden) Point ostal voľný a hráč jeho formátu z takejto šance skóruje. Musím na sebe popracovať po defenzívnej stránke, mám sa ešte čo učiť a musím zlepšovať svoju hru," dodal Regenda, ktorý strelil v štyroch zápasoch za Sharks už päť gólov. „Dal som viac gólov tu ako za Barracudu, takže som za to šťastný. Neviem čo bude ďalej, užívam si každý deň v NHL a snažím sa robiť čo môžem," dodal Regenda, ktorý na farme za San Jose Barracuda strelil štyri góly v 28 dueloch. Viacbodový zápas zaznamenal Regenda v NHL naposledy 17. októbra 2022 (0+2) ešte v drese Anaheimu. V noci na nedeľu strávil na ľade 9:11 minúty a duel ukončil s plusovým bodom.
V drese Lightning sa zaskvel hviezdny útočník Nikita Kučerov, ktorý strelil gól a pridal štyri asistencie a zaznamenal ôsmy päťbodový zápas v kariére. Skvelý zápas odohral aj trojgólový Raddysh, ktorý sa stal tretím obrancom v klubovej histórii s hetrikom. Pred ním to dokázali Dan Boyle (23. decembra 2006) a Doug Crossman (7. novembra 1992). Druhýkrát v tejto sezóne zaznamenali v jednom zápase hetriky hráči v oboch tímoch. Pred Regendom a Raddyshom sa to stalo 23. októbra 2025, keď v stretnutí medzi San Jose a NY Rangers zaznamenali hetriky Celebrini a Raddyshov brat Taylor. Darren a Taylor Raddyshovci sa stali prvou bratskou dvojicou s herikom proti jednému tímu v sezóne od roku 1982, keď sa to podarilo bratom Šťastným proti Pittsburghu v drese Quebecu Nordiques. Marian zaznamenal hetrik proti Penguins 21. októbra 1982 a Peter 11. decembra 1982.
Spomedzi Slovákov sa na ľade stretli ešte útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Slafkovský, ktorého Montreal ťahal v St. Louis za kratší koniec a prehral 0:2. Dvorský mal po dueli jeden plusov bod, jednu strelu a ice time 11:59 minúty. Slafkovský zaznamenal mínusový bod, strelu a 20:29 minúty na ľade. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral s Chicagom 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dvadsaťšesťročný obranca bol v tretej obrannej dvojici s Trevorom Van Riemsdykom, v priebehu 24 striedaní strávil na ľade 21:20 minúty.
NHL - výsledky:
Vancouver - Boston 2:3 pp, New Jersey - Utah 4:1, Columbus - Buffalo 5:1, Edmonton - Philadelphia 2:5, St. Louis - Montreal 2:0, San Jose - Tampa Bay 3:7 /P. REGENDA (San Jose) 3+0/, Washington - Chicago 2:3 pp a sn, Ottawa - Winnipeg 4:2, NY Islanders - Toronto 4:3, Carolina - Colorado 3:5, Calgary - Nashville 3:4, Los Angeles - Minnesota 5:4 pp a sn, Detroit - Pittsburgh 1:4
