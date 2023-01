Regenda sa pobil s Espositom, inkasoval 16 trestných minút

New York 26. januára (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda sa v noci na štvrtok radoval v zámorskej AHL z víťazstva svojho tímu San Diego Gulls na ľade Bakersfield Condors 5:3. Na konci druhej tretiny zaujal pästným súbojom, v ktorom zložil na ľad Lukea Esposita. Po konci bitky adresoval súperovi gesto znázorňujúce vyplakávanie.



Obaja hráči dostali za bitku dve minúty plus 10-minútový osobný trest, Regenda navyše inkasoval aj ďalší dvojminútový trest za hrubosť. Slovenský útočník si už v prvej tretine odsedel menší trest za hákovanie, takže v zápase celkovo nazbieral 16 trestných minút. Pripísal si aj štyri strelecké pokusy a jednu mínusku.



Slováci v noci v AHL nebodovali. Martin Chromiak ukončil svoju osemzápasovú bodovú sériu, tešil sa však z víťazstva Ontaria nad Calgary 3:2 po predĺžení. Utica s obrancom Šimonom Nemcom prehrala doma so Charlotte 0:4.