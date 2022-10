Regenda si pripísal asistencie, Fehérváry jednu, Slafkovský nebodoval

výsledky:



New York Rangers – Anaheim 6:4, Boston – Florida 5:3, Montreal – Pittsburgh 3:2 pp, Washington – Vancouver 6:4, Detroit – Los Angeles 4:5 pp, Toronto – Arizona 2:4, Minnesota – Colorado 3:6, Dallas – Winnipeg 4:1, Seattle - Carolina 1:5



New York 18. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda si pripísal premiérové body v zámorskej NHL. Jeho tím Anaheim Ducks však prehral v New Yorku s domácimi Rangers 4:6. Dvadsaťdvaročný útočník zaznamenal dve asistencie a pripísal si aj dva plusové body. Na ľade strávil 11:03 minút.Regenda najskôr v 16. minúte prvej tretiny prihrával na gól Frankovi Vatranovi, útočník "káčerov" následne prekonal brankára Igora Šesťorkina. Týmto gólom hostia znížili na 1:2. Druhý raz prihral Regenda na gól Derekovi Grantovi v 57. minúte, týmto gólom Anaheim uzavrel skóre zápasu. Slovenský reprezentant predtým zakončoval spoza hráča, jeho strelu však obrana zblokovala. Následne sa dostal puk k Maxovi Jonesovi, ten ho poslal na hokejku Granta, ktorý zakončil akciu do odkrytej bránky.V akcii boli aj ďalší Slováci. Obranca Martin Fehérváry odohral 21:53 minút v zápase Washingtonu s Vancouverom, jeho tím zvíťazil 6:4. Slovenský zadák asistoval v druhej tretine na gól Larsovi Ellerovi. Okrem toho zaznamenal jednu plusku, rozdal dva bodyčeky a zblokoval dve strely.Za prvú hviezdu zápasu vyhlásili Alexandra Ovečkina. Ruský kanonier dal dva góly a na konte ich má už 782. V historickej tabuľke strelcov znížil náskok druhého Gordieho Howea na 19 gólov, na čele je Wayne Gretzky s 894 zásahmi.Juraj Slafkovský nastúpil v drese Montrealu v 4. útoku, na ľade strávil 9:52 minút. Jeho tím prehrával s Pittsburghom 0:2 po góloch Jevgenija Malkina, no potom dvoma zásahmi poslal zápas do predĺženia a v ňom rozhodol po 189 sekundách Kirby Dach. Slafkovský rozdal tri bodyčeky.