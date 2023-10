Regenda skóroval v presilovke i v oslabení, Kelemen prvou hviezdou

New York 14. októbra (TASR) - Štyria slovenskí hokejisti bodovali v noci na sobotu v úvodnej porcii novej sezóny nižšej zámorskej AHL. Pavol Regenda nasmeroval dvoma gólmi San Diego k triumfu 4:1 na ľade Ontaria, Miloša Kelemena vyhlásili za prvú hviezdu po víťaznom zásahu v drese Tucsonu na štadióne Texasu (3:2). Obranca Šimon Nemec po nepríjemnom náraze do plexiskla nedohral duel svojho tímu Utica doma so Syracuse.



Regenda dal prvé dva góly San Diega, keď sa najskôr v prvej tretine presadil v presilovke a na začiatku tretej tretiny aj v oslabení. Celkovo mal až päť striel a aj dva plusové body, jeho druhý zásah sa napokon ukázal ako víťazný. V drese Ontaria proti nemu nastúpil Martin Chromiak bez bodového zápisu, s dvoma strelami na bránku. Regendu po stretnutí vyhlásili za druhú hviezdu.



Prvou hviezdou v Texase bol Kelemen, ktorý deväť minút pred koncom riadneho času rozhodol gólom o triumfe Tucsonu 3:2. Slovenský krídelník si do štatistík zapísal aj dve strely a jednu plusku. Martin Pospíšil prispel jednou asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade Manitoby 4:2 a Marián Studenič mal rovnakú bilanciu 0+1 pri prehre svojho tímu Coachella Valley doma s Bakersfieldom 2:3. Nemec po kontakte s protihráčom narazil v polovici stretnutia Uticy so Syracuse (3:4 pp) hlavou do boku plexiskla pri striedačkách a chvíľu zostal ležať na ľade. Kouč ho v tretej časti už do hry preventívne nenasadil.