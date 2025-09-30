< sekcia Šport
Regendov gól nezabránil prehre San Jose, Hlavaj na farmu
Regenda prekonal fínskeho brankára Villeho Hussa s dávkou šťastia počas presilovej hry.
Autor TASR
New York 30. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda skóroval v nočnom zápase prípravy na novú sezónu zámorskej NHL. Presný zásah 25-ročného útočníka však iba zmiernil prehru San Jose Sharks na ľade Anaheimu Ducks 2:3.
Regenda prekonal fínskeho brankára Villeho Hussa s dávkou šťastia počas presilovej hry. Slovenský útočník clonil v predbránkovom priestore a od špičky korčule sa odrazil do siete puk letiaci z hokejky ruského obrancu Šakira Muchamadullina. Regenda gólom upravil na priebežných 1:3, záver ešte zdramatizoval Adam Gaudette, no hostia už nedokázali vyrovnať. Regenda strávil na ľade v dueli proti svojmu bývalému zamestnávateľovi 15:57 min a okrem jednej strely na bránku si odsedel aj štyri trestné minúty.
Rovnaký počet trestných minút figuroval aj pri mene Martina Pospíšila. Slovenský útočník v drese Calgary Flames nebodoval pri víťazstve svojho tímu na ľade Seattlu Kraken 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pospíšil odohral 13:42 min a na bránku súpera vyslal jeden pokus. Rovnako jednu strelu do priestoru brány mal v štatistikách Pospíšilov krajan Samuel Honzek, ktorý odohral 13:46 min a takisto nebodoval.
Minnesota poslala slovenského brankára Hlavaja na farmu do Iowy
Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj už nepokračuje v predsezónnom kempe Minnesoty Wild v príprave na nový ročník zámorskej NHL. Boj o miesto v hlavnom tíme sa skončil pre 24-ročného Slováka po prehre Minnesoty s Chicagom Blackhawks (1:4) a zamieril do farmárskeho tímu v Iowe. V tomto stretnutí hranom v noci na pondelok figuroval Hlavaj iba v pozícii náhradníka, keď kryl chrbát Švédovi Filipovi Gustavssonovi.
Hlavaj si pripísal v príprave jeden štart, no duel proti Dallasu sa mu nevydaril. V noci na piatok odchytal druhú polovicu zápasu proti Stars, keď naskočil za stavu 2:0 pre svoj tím. Inkasoval však štyri góly zo 14 striel, piaty presný zásah pridali domáci do prázdnej bránky. Klub o preradení slovenského brankára informoval prostredníctvom oficiálneho webu.
Škrty na súpiske postihli aj ďalšieho Slováka Adama Sýkoru. Dvadsaťjedenročný útočník bol medzi šesticou hráčov, ktorí skončili v hlavnom kempe New Yorku Rangers. Účastník dvoch svetových šampionátov zamieril na farmu do Hartfordu, kde strávil predošlé kompletné dve sezóny a na debut v profilige stále čaká. Sýkora zasiahol v príprave iba do zápasu proti Bostonu, v ktorom jeho tím prehral 4:5 po predĺžení. Do štatistík si pripísal jeden plusový bod.
prípravné zápasy NHL:
Florida - Carolina 4:3 pp, Boston - Philadelphia 2:3 pp a sn, Detroit - Pittsburgh 1:2, NY Islanders - NY Rangers 2:3 pp, Anaheim - San Jose 3:2 /P. REGENDA (San Jose) 1+0/, Seattle - Calgary 1:2 pp a sn
Škrty na súpiske postihli aj ďalšieho Slováka Adama Sýkoru. Dvadsaťjedenročný útočník bol medzi šesticou hráčov, ktorí skončili v hlavnom kempe New Yorku Rangers. Účastník dvoch svetových šampionátov zamieril na farmu do Hartfordu, kde strávil predošlé kompletné dve sezóny a na debut v profilige stále čaká. Sýkora zasiahol v príprave iba do zápasu proti Bostonu, v ktorom jeho tím prehral 4:5 po predĺžení. Do štatistík si pripísal jeden plusový bod.