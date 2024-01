Reguilon ukončil hosťovanie v Manchestri United, je späť v Tottenhame

Londýn 2. januára (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Reguilon už nebude hrať za Manchester United. Klub z Old Traffordu predčasne ukončil jeho hosťovanie z Tottenhamu.



Dvadsaťsedemročný obranca odohral za United 12 stretnutí. Po vypadnutí tímu z európskych pohárových súťaží i Ligového pohára sa však už pre neho nečrtalo veľa príležitostí, aby sa dostal na trávnik. Do kádra trénera Erika ten Haga by sa po zranení mal už vrátiť Luke Shaw. Informovala o tom agentúra DPA.