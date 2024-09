Rehák sa tešil na trnavský štadión, Ďuriš gól neoslavoval

Trnava 23. septembra (TASR) - Duel 8. kola futbalovej Niké ligy medzi Spartakom Trnava a Banskou Bystricou (1:0) priniesol aj zaujímavú situáciu. Jedným z kľúčových mužov hostí bol bývalý trnavský brankár Ivan Rehák, naopak, rozhodujúci gól duelu strelil za Spartak Michal Ďuriš, ktorý zase s ligovým futbalom začínal v meste pod Urpínom.



Rehák na rozdiel od Ďuriša ligový štart v meste, kde futbalovo rástol, nedostal a ešte v dorasteneckom veku prestúpil do Podbrezovej. Od aktuálnej sezóny je jednotkou v banskobystrickej Dukle. "Beriem tento krok pozitívne, chytám pravidelne, prospela mi aj zmena prostredia. Budem na sebe ďalej pracovať, aby som bol pre tím prospešný," vravel po stretnutí Rehák. Dvadsaťtriročný brankár musel riešiť najmä strely Holíka a Picha, zároveň však pochytal viaceré nebezpečné centre a strieľané prihrávky na hranicu päťky. Pri góle Ďuriša v podstate nemal šancu na zákrok. "Prvý polčas to bola vyrovnaná partia, aj keď Trnava bola spočiatku viac na lopte, dokázali sme si vypracovať dve nebezpečné príležitosti. Spartak dal gól po teči v našej šestnástke. Bola to smola, myslím si, že inak sme celkom dobre bránili. Po zmene strán si to už postrážili ako skúsené mužstvo," zhodnotil duel.



Rehák pochádza z Dubnice, do Spartaka prišiel vo veku mladšieho žiaka a chytal až po starší dorast. Na Štadióne Antona Malatinského si však zachytal až tentoraz. "Veľmi som sa na tento zápas tešil, bol to jeden z mojich snov, že si zachytám na tomto štadióne. Aj keď to nebolo v drese Trnavy, som rád, že som tu mohol nastúpiť pred takými skvelými fanúšikmi," pokračoval. "Vojakom" patrí v neúplnej tabuľke ôsma priečka. "Treba pokračovať ďalej, keď budeme ´makať´, šťastie sa k nám prinavráti. Ak sa budeme vyvarovávať chybám a strieľať góly, budeme úspešní," dodal optimisticky Rehák.



Spartakovec Michal Ďuriš je kanonier na pohľadanie, v minulej sezóne strieľal jeden gól za druhým, teraz sa mu strelecky darilo v medzinárodných pohároch, v ktorých vsietil päť gólov, na prvý ligový gól sezóny však čakal do ôsmeho kola. "Góly sa odo mňa očakávajú. Som rád, že padol. Nie sme efektívni v koncovke, ale verím, že sa to zlomí a bude padať viac gólov," hodnotil Ďuriš. Presný zásah strelil z päťky, keď po prízemnom centri Jureškina vyhral súboj s Willwéberom a zblízka poslal loptu do siete. Gól však z úcty k svojmu bývalému klubu neoslavoval. "Góly proti Banskej Bystrici nebudem oslavovať, tak to bolo aj minulú sezónu. Príde mi to normálne," pokračoval bývalý slovenský reprezentant.



Spartaku patrí štvrtá priečka tabuľky, v tejto sezóne ešte neprehral, má však na konte až päť remíz. "Na jednej strane je to fajn, na druhej vieme, koľko bodov sme postrácali a špička tabuľky nám utiekla. Liga je ale dlhá, verím, že získame lepšiu pohodu a chytíme víťaznú sériu," dodal Ďuriš.