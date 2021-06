Rehák-Štefečeková a Kovačócy postúpili na ME do finále trapu

Osijeke 2. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v streľbe z brokových zbraní Zuzana Rehák-Štefečeková a Marián Kovačócy postúpili na ME v chorvátskom Osijeku do finále trapu.



Rehák-Štefečeková obsadila v kvalifikácii 4. miesto, keď trafila 116 asfaltových holubov. Kovačócy sa kvalifikoval do bojov o medaily zo šiestej priečky nástrelom 121 bodov.