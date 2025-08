Rehák-Štefečeková a Varga postúpili do finále mixu trapu

Chateauroux 4. augusta (TASR) - Slovenskí strelci Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga si zaistili medailu na ME v Chateauroux. V kvalifikácii súťaže miešaných dvojíc v trape obsadili prvé miesto a postúpili tak do rozstrelu o zlato, kde na nich čakali Španieli Alberto Fernandez a Fatima Galvezová. Finále bolo na programe o 18.45 h.



Slováci mali nástrel 147 bodov a o ich prvenstve tak rozhodol rozstrel so španielskym tandemom, kde získali o bod viac. Varga a Galvezová nestratili v priebehu troch kôl ani bod, Rehák-Štefečekovej i Fernandezovi vyšla najmenej tretia séria (23).



Ďalšia slovenská dvojica v zložení Filip Marinov a Jana Špotáková obsadila 17. miesto nástrelom 139 bodov a na rozstrel o bronz im ich chýbalo šesť. Celkovo predviedli jednu čistú sériu, a to druhú v podaní Marinova.