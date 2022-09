Rehák Štefečeková chce v Osijeku napraviť neúspech z ME

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenskí strelci sa ani nie mesiac po majstrovstvách Európy v brokových zbraniach predstavia v chorvátskom Osijeku na majstrovstvách sveta. Od 27. do 30. septembra sa tam zídu najskôr trapisti a od 7. do 11. októbra je na rade skeet. V trape si chce olympijská šampiónka Zuzana Rehák Štefečeková napraviť chuť po nevydarenom európskom šampionáte. V cyperskej Larnake sa vo svojej individuálnej disciplíne nedostala do finále.



V Osijeku sa budú rovnako ako v Larnake rozdávať aj olympijské miestenky. "Európa ma dala tak trochu do pozoru. To, že som olympijská medailistka ešte neznamená, že stačí, ak prídem na preteky a všetko pôjde. Netreba sa tlačiť veľmi do výsledku. Netreba snívať o tom, čo bude na konci. Treba stáť pevne na zemi a odpracovať každý jeden terč," povedala Rehák Štefečeková vo videu pre Športové centrum polície.



Slovenská strelkyňa sa v príprave zameriavala tak ako vždy na dôležité drobnosti. Najskôr si vyskúšala strelnicu priamo v Osijeku a následne dolaďovala formu na Slovensku, keďže aj strelnica v Sielnici má podobné parametre, ako tá chorvátska. "Vždy sa snažíme nájsť strelnicu, ktorá je dosť podobná tej, na ktorej bude šampionát. Sielnica a Osijek sa podobajú v tom, že tam je les a keď vyletí terč, tak je väčšinu času na tmavom pozadí a to je pre mňa osobne veľká výhoda. Pretože mám radšej, keď tam je tmavé pozadie. Nemám rada ak to lieta rovno do oblohy," dodala Rehák Štefečeková.