Rehák-Štefečeková chcela medailu pre Vargu: Zadržiavam slzy

Tokio 31. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková mala na dosah druhú medailu na OH v Tokiu. Spolu s Erikom Vargom však prehrali v súboji o bronz v mix trape s americkým tandemom Madelynn Ann Bernauová, Brian Borrows až v dodatkovom rozstrele. Slovenská trapistka v ňom urobila chybu, predtým zasa minula tri terče na poslednej položke. Veľké sklamanie neskrývala a pri rozhovore so slovenskými novinármi len ťažko zadržiavala slzy.



Slováci pritom viedli o tri rany, no Američanom sa podarilo vyrovnať. V rozstrele spravila Rehák Štefečeková celkovo svoju siedmu chybu, čo slovenskú dvojicu pripravilo o cenný kov. "Bojovali sme, s tým som spokojná, ale keď si spomeniem na mojich posledných päť terčov, tak s tým nie. Ale musím to hodiť za hlavu, aby som tu celý čas neplakala. V kvalifikácii som to ťahala ja, teraz to ťahal Erik, ale nestačilo to. Bolo to blízko, vedela som, že vedieme o tri terče. Ale nezvládla som záver a potom ani rozstrel," uviedla slovenská reprezentantka po pretekoch.



O tom, čo ju v závere súboja o bronz rozhodilo, uviedla: "Priznám sa, že asi vnútorný tlak. Chceli sme medailu, najmä pre Erika som ju chcela. Tak ako som mala pod kontrolou svoju kvalifikáciu a svoje finále, tak teraz sa mi vybili poistky. Vedela som, ako na tom sme. Ale ja sama som im ponúkla, aby nás predbehli. Ja už medailu mám, som spokojná. Keby mi niekto povedal, že tu budeme bojovať o dve medaily, tak by som sa smiala. Ale chcela som dopomôcť Erikovi, aby si splnil sen. Toto zlyhanie sa asi bude často vracať, ale verím, že to bude časom lepšie."



Slovenskí trapisti nebudú mať šancu na reparát na budúcej olympiáde v Paríži. V Tokiu sa mix trap predstavil premiérovo, o tri roky vo Francúzsku sa bude v mixe strieľať v skeete. "Nám sa to páčilo. S Erikom sme na tom aj zamakali. Ale na OH v Paríži sa nepredstavíme. Na Svetovom pohári to asi zostane, ale na olympiáde už nie," poznamenala trapistka.



Popri svojich výkonoch si olympijská víťazka všímala aj výkony druhej slovenskej dvojice Jana Špotáková - Marián Kovačócy, ktorá v kvalifikácii skončila na 8. mieste: "Ja som ich sledovala, Janka tu bola so mnou celý čas, veľmi som jej to priala. Obaja podali veľmi solídny výkon."



Rehák-Štefečeková sa po triumfe v individuálnej súťaži musela rýchlo preladiť na mix, uplynulé hodiny pre ňu boli náročné: "Na druhý deň po mojom triumfe sme vstávali, išli sme ráno na strelnicu, potom sme si pospali, tak sme aspoň trochu niečo dobehli. Ale dnes sme tu zasa boli od rána a už sa teším, kedy budem doma. Neviem sa dočkať toho, keď sa otvoria dvere na letisku smerom von," uviedla olympionička.



Strelcom ešte sezóna neskončila, aký bude najbližší program olympijskej víťazky ešte v tejto chvíle nie je jasné. "Máme teraz preteky v Sielnici, ale o tom sa porozprávame doma s manželom, lebo neviem, aký má program. Máme naplánované aj sústredenie v Chorvátsku a ak ho nezrušia, tak by sme mali mať finále Svetového pohára v Baku," uzavrela Rehák-Štefečeková.