Rehák Štefečeková je novou predsedníčkou komisie športovcov SOŠV

Bratislava 7. októbra (TASR) - Olympijská víťazka v streľbe Zuzana Rehák Štefečeková sa stala novou predsedníčkou komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Zároveň sa stala ex officio aj členkou výkonného výboru SOŠV.



Členovia komisie zvolili Rehák Štefečekovú jednoznačne, vo funkcii nahradila Mateja Tótha. Úspešný atlét sa 1. novembra stane riaditeľom VŠC Dukla Banská Bystrica. "Po jednoznačnom verdikte členov komisie beriem na seba zodpovednosť. Pred novou pozíciou mám rešpekt, ale som presvedčená, že s podporou celej komisie naše úlohy zvládneme," Rehák Štefečekovú citovala oficiálna stránka SOŠV.



Po Hrách XXXII. olympiády v Tokiu nastali v zložení komisie zmeny u zástupcov letných športov. Svoje posty v hlasovaní členov slovenskej výpravy obhájili zlatá medailistka v trape Rehák Štefečeková, olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Tóth a triatlonista Richard Varga. Novými členmi komisie sa stali tenista Filip Polášek a vodný slalomár Matej Beňuš.



Zimných športovcov v komisii zastupujú až do skončenia ZOH v Pekingu 2022 biatlonista Pavol Hurajt, zjazdárka Jana Wolnerová (za slobodna Gantnerová) a sánkar Jakub Šimoňák. Nominantkou prezidenta SOŠV Antona Siekela je v komisii rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová. Z pozície členky komisie športovcov Európskych olympijských výborov je členkou komisie športovcov SOŠV ex officio aj lukostrelkyňa Alexandra Longová.



Komisia športovcov má právo nominovať svojho zástupcu do dozornej rady SOŠV, naďalej by mal byť jej členom Šimoňák. Rovnako bude zastupovať športovcov v Antidopingovej agentúre SR. V Rade olympizmu SOŠV bude športovcov zastupovať Gogolová-Kohlová. Informoval portál SOŠV.