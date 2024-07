TOKIO NEZOPAKOVALA: Rehák Štefečeková neobháji zlato v trape

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková počas kvalifikácie v disciplíne trap na XXXIII. letných olympijských hrách 2024 vo francúzskom meste Chateauroux v utorok 30. júla 2024. Foto: TASR/AP

Chateauroux 31. júla (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková neobháji zlato z Tokia. V dvojdňovej kvalifikácii trapu na olympijských hrách v Paríži získala dokopy 117 bodov, čo jej nestačilo na prienik medzi najlepšiu šestku, ktorá sa predstaví v popoludňajšom finále. Trojnásobná olympijská medailistka obsadila 12. miesto. Kvalifikáciu zvládla najlepšie Španielka Mar Molneová Magrinová so 123 bodmi, na rozstrel o finále bolo treba trafiť 121 terčov.Rehák Štefečekovej nevyšiel úvodný deň kvalifikácie, keď urobila v troch položkách až sedem chýb, nazbierala iba 68 bodov a patrila jej 24. priečka. V úvodnej 25-ranovej položke nezostrelila dva "holuby" a figurovala priebežne na 17. mieste. Po druhej sa na strelnici v Chateauroux posunula vyššie, pomýlila sa iba raz a bola štrnásta. V tretej položke však prišli až štyri chyby a prepad vo výsledkovej listine. V stredu boli na programe záverečné dve položky, v prvej trafila 24 z 25 terčov a priebežne sa posunula na 18. pozíciu, no na postupovú šestku strácala stále päť bodov. Pred posledným kolom mala už iba teoretickú šancu postúpiť, na to potrebovala zostreliť všetky terče a veľké zaváhania svojich súperiek. Prvú úlohu zvládla, keď prvýkrát v súťaži zaznamenala 25 b, no druhá časť nevyšla, keďže kvalitne strieľali všetky pretekárky, ktoré ešte bojovali o finále.Štyridsaťročná Rehák-Štefečeková je na svojej štvrtej olympiáde, z predchádzajúcich troch má na konte zlato (Tokio 2020) a dve strieborné medaily (Peking 2008 a Londýn 2012). V Tokiu postúpila z kvalifikácie do finále z prvej priečky v novom svetovom rekorde 125 bodov a ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla v eliminácii maximálny nástrel. V mix trape skončila v japonskej metropole v dvojici s Erikom Vargom na štvrtej priečke. V individuálnom trape je dvojnásobná majsterka sveta z Mníchova 2010 a Čchangwonu 2018.