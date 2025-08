Rehák Štefečeková postúpila do finále trapu zo 4. miesta

Chateauroux 3. augusta (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková postúpila do finále trapu na ME vo francúzskom Chateauroux. V doobedňajšej kvalifikácii dosiahla 120 bodov a po rozstrele so Sanmarínčankou Alessandrou Perilliovou a Ellie Sewardovou z Veľkej Británie obsadila 4. priečku.



Ďalšia Slovenka Jana Špotáková sa s nástrelom 109 bodov umiestnila na 29. priečke, Nikola Molnárová mala o bod menej a figurovala o pozíciu nižšie.



Finále mužov bude bez slovenskej účasti. Najvyššie 19. miesto obsadil Erik Varga so 119 bodmi. Marián Kovačócy (117 bodov) skončil 47. a Filip Marinov (113 bodov) bol 61.