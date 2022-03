Rehák Štefečeková s Kovačócym získali bronz v mix trape

Výsledky:



trap mix:



2. semifinále:

1. Jamesa Willett, Laetisha Scanlanová (Aust.) 42,

2. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, Marián KOVAČÓCY (SR) 35,

3. Oguzhan Tuzun, Safiye Sariturková (Tur.) 21



Nikózia 13. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková s Mariánom Kovačócym obsadili v nedeľnom mix trape na súťaži SP v cyperskej Nikózii tretie miesto. V semifinále nestačili na Austrálčanov Jamesa Willetta a Laetishu Scanlanovú, ktorí o zlato zabojujú v rozstrele s Tureckom.Rehák Štefečeková už v sobotu získala zlato v individuálnej súťaži trapistiek. V nedeľu potom pridala na svoje konto 23. cenný kov zo SP a šiesty bronzový. Pre Kovačócyho je to druhá medaila na Svetovom pohári po zisku bronzu v maltskom Siggiewi v roku 2018.Na postup do boja o zlato chýbalo slovenskej dvojici sedem bodov, z kvalifikácie do semifinále postúpila z druhého miesta. Bronz získali aj Penny Smithová a Mitchell Iles z Austrálie, ktorí v prvom semifinále nestačili na Turkov Murata Ilbilgiho a Rumeysu Pelin Kayovú.