Rehák Stefečeková s Vargom budú bojovať v Tokiu o bronz

Tokio 31. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková s Erikom Vargom budú v mix trape na OH 2020 v Tokiu bojovať o bronz. V kvalifikácii obsadili tretie miesto, keď trafili 146 terčov. V dueli o tretie miesto nastúpili o 6.30 SELČ proti americkému tandemu Madelynn Ann Bernauová, Brian Borrows, ktorý dosiahol rovnaký nástrel.



Majstrom sveta z juhokórejského Čchangwonu z roku 2018 nevyšiel úvod kvalifikácie, v prvej položke minuli tri terče a boli mimo elitnej desiatky. V druhej časti však zostrelili všetkých 50 asfaltových holubov a prepracovali sa na štvrtú priečku. V tretej sérii zaznamenali jeden chybný výstrel, čo znamenalo postup do boja o bronz. Rehák Štefečeková tak mala šancu na zisk druhej tokijskej medaily, v individuálnom trape získala vo štvrtok zlato. Do finále mix trapu postúpili Sanmarínčania Alessandra Perilliová s Gianom Marcom Bertim a Španieli Fatima Galvezová s Albertom Fernandezom.



Druhá slovenská dvojica Jana Špotáková, Marián Kovačócy obsadila v kvalifikácii 8. miesto výkonom 144. Štartovalo celkovo 16 miešaných tímov.