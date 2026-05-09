< sekcia Šport
Rehák Štefečeková skončila v Kazachstane tretia v trape
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Almaty 9. mája (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila v sobotu 3. priečku na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov.
Rehák Štefečeková postúpila medzi najlepšiu osmičku z 2. priečky, keď v kvalifikácii zostrelila 120 terčov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz a dosiahla tak na svetový rekord. Druhá Španielka Fatima Galvezová trafila 25 terčov. Olympijská šampiónka z Tokia v tejto disciplíne Rehák Štefečeková mala napokon na treťom stupienku náskok šesť terčov pred štvrtou Laetishou Scanlanovou z Austrálie.
Rehák Štefečeková postúpila medzi najlepšiu osmičku z 2. priečky, keď v kvalifikácii zostrelila 120 terčov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz a dosiahla tak na svetový rekord. Druhá Španielka Fatima Galvezová trafila 25 terčov. Olympijská šampiónka z Tokia v tejto disciplíne Rehák Štefečeková mala napokon na treťom stupienku náskok šesť terčov pred štvrtou Laetishou Scanlanovou z Austrálie.
Svetový pohár v brokových disciplínach v kazašskom Almaty - trap, finále:
1. Penny Smithová (Austr.) 30 - svetový rekord, 2. Fatima Galvezová (Šp.) 25, 3. Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 21
1. Penny Smithová (Austr.) 30 - svetový rekord, 2. Fatima Galvezová (Šp.) 25, 3. Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 21