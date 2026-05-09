Rehák Štefečeková tretia v trape, Marinov šiesty
Almaty 9. mája (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila v sobotu 3. priečku na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Jej reprezentačný kolega Filip Marinov obsadil 6. miesto.
Rehák Štefečeková postúpila medzi najlepšiu osmičku z 2. priečky, keď v kvalifikácii zostrelila 120 terčov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz a dosiahla tak na svetový rekord. Druhá Španielka Fatima Galvezová trafila 25 terčov. Olympijská šampiónka z Tokia v tejto disciplíne Rehák Štefečeková mala napokon na treťom stupienku náskok šesť terčov pred štvrtou Laetishou Scanlanovou z Austrálie.
Marinov postúpil do finálovej osmičky zo 4. miesta, ale vo finále sa mu veľmi nedarilo, keď po troch položkách minul tri terče a ďalej sa nedostal. Zvíťazil Turek Tolga Tuncer vo svetovom rekorde, keď minul iba raz a trafil 29 holubov.
Svetový pohár v brokových disciplínach v kazašskom Almaty - trap, finále:
ženy:
1. Penny Smithová (Austr.) 30 - svetový rekord, 2. Fatima Galvezová (Šp.) 25, 3. Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 21
muži:
1. Tolga Tuncer (Tur.) 29 - svetový rekord, 2. Derrick Mein (USA) 28, 3. Jing Čchi (Čína) 23 ... 6. Filip MARINOV (SR) 12
