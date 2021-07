VIDEO: Rehák Štefečeková uverila až v lietadle, že ide do Tokia

Na snímke tím slovenských rýchlostných kanoistov, zľava Erik Vlček, Denis Myšák, Adam Botek, Csaba Zalka, Samuel Baláž pred odchodom ďalšej časti slovenskej výpravy na letné olympijské hry v Tokiu 18. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 18. júla (TASR) - V nedeľu odcestovala do Tokia na hry XXXII. olympiády ďalšia skupina slovenských reprezentantov. Boli medzi nimi strelkyne Zuzana Rehák Štefečeková s Janou Špotákovou, rýchlostní kanoisti Samuel Baláž, Denis Myšák, Adam Botek a Erik Vlček, stolní tenisti Wang Jang, Barbora Balážová a Ľubomír Pištej, bedmintonistka Martina Repiská, boxer Andrej Csemez a na poslednú chvíľu nominovaný cyklista Lukáš Kubiš.Dvadsaťjedenročný člen CK Dukla Banská Bystrica nahradil v nominácii zraneného Petra Sagana.vyhlásil pred odchodom na stretnutí s novinármi v Bratislave Kubiš.Cestné preteky sú na programe už v prvý súťažný deň 24. júla. Cyklistov čaká náročná trať, počas ktorej absolvujú aj výstup na 1451 metrov vysokú horu Fudži so záverom na neďalekom motoristickom okruhu. Mladý slovenský pretekár sa však nesťažuje, že by mal málo času na prípravu.sľúbil Kubiš.Medzi medailové nádeje Slovenska by mohla patriť strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá vybojovala striebro v trape v Pekingu 2008 i Londýne 2012. Predchádzajúcu olympiádu vynechala pre materské povinnosti a priznala, že si pre pandemickú situáciu nebola istá až do poslednej chvíle, či do Tokia pôjde:Prvýkrát od Atlanty 1996 bude mať Slovensko na OH zastúpenie aj v boxe. Andrej Csemez sa však neštíti ambícií siahnuť aj po cennom kove. V ére samostatnosti sa žiaden slovenský boxer k medaile ani nepriblížil. V drese Československa sa však stali olympijskými víťazmi Július Torma v Londýne 1948 i Ján Zachara v Helsinkách 1952. Ján Franek vybojoval v Moskve 1980 bronz.poznamenal Csemez.