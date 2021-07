Rehák Štefečeková vyhrala kvalifikáciu trapu vo svetovom rekorde

trap ženy - kvalifikácia:



1. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 125 - svetový a olympijský rekord, 2. Alessandra Perilliová (S.Maríno) 122, 3. Laetisha Scanlanová (Austr.), 4. Silvana Stancoová obe po 121, 5. Kayle Browningová (USA), 6. Penny Smithová (Austr.) obe po 120

Tokio 29. júla (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková vyhrala kvalifikáciu trapu na olympijských hrách v Tokiu v novom svetovom rekorde 125 bodov. Do šesťčlenného finále (7.30 SELČ) postúpila z prvej priečky.Strieborná medailistka z OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne v tejto disciplíne sa ani v druhý deň kvalifikácie na strelnici Asaka nepomýlila ani raz a ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla v eliminácii maximálny nástrel. K stredajším 75 terčom z troch položiek pridala vo dvoch štvrtkových 50 a prekonala doterajšie historické maximum v kvalifikácii, ktoré výkonom 123 držala od marca 2019 Fínka Satu Mäkeläová-Nummelová.," uviedla po kvalifikácii slovenská reprezentantka.Tridsaťsedemročná Rehák Štefečeková je v individuálnom trape dvojnásobná majsterka sveta z Mníchova 2010 a Čchangwonu 2018. Na svetovom šampionáte v kórejskom stredisku vybojovala zlato aj v disciplíne mix trap s Erikom Vargom, spolu triumfovali aj na Európskych hrách 2015 v Baku. Dvakrát získala individuálny titul majsterky Európy v trape.