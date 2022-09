Rehák Štefečeková získala bronz v trape a miesto na OH

MS v trape:



1. Carole Cormenierová (Fr.) 31 b, 2. Fatima Galvezová (Šp.) 29, 3. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (ŠR) 20, 4. Catherine Skinnerová (Aus.) 10, ... kval: 21. Jana ŠPOTÁKOVÁ (SR) 113

Osijek 28. septembra (TASR) - Slovenská trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková získala bronz na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku. Úradujúca olympijská víťazka si zároveň vybojovala miestenku do Paríža 2024. Zlato získala Francúzska Carole Cormenierová, striebro si vybojovala Španielka Fatima Galvezová.Rehák Štefečeková vyhrala kvalifikáciu, v piatich kolách trafila 122 zo 125 terčov. Najlepšia bola aj v prvom semifinále, keď trafila všetkých 25 terčov a postúpila s druhou Cormenierovou. Vo finále však minula dva terče v prvej sérii a potom po jednom v tretej, štvrtej i piatej, čo ju stálo postup do rozstrelu o zlato. Slovenská reprezentantka si pripísala tretí bronz v trape na MS, na konte má aj striebro a dve zlatá z Mníchova 2010 a Changwonu 2018. Pred štyrmi rokmi získala zlato aj v mix trape.V Paríži by si Rehák Štefečeková mala pripísať štvrtú olympijskú účasť. Na hrách v Pekingu 2008 a v Londýne 2012 získala striebro, pred rokom v Tokiu vybojovala zlato. V japonskej metropole navyše ako prvá strelkyňa v histórii trafila v piatich sériách všetkých 125 terčov v kvalifikácii a stanovila nový svetový i olympijský rekord.V Osijeku štartovala v trape aj ďalšia slovenská reprezentantka Jana Špotáková, no v kvalifikácii obsadila nepostupové 21. miesto (113 b). Od finále ju delili tri terče.