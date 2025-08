Rehák Štefečeková získala striebro v trape

Chateauroux 3. augusta (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková získala striebornú medailu na majstrovstvách Európy vo francúzskom Chateauroux. Vo finále disciplíny trap dosiahla 41 bodov a nad jej sily bola iba Kathrin Murcheová z Nemecka s nástrelom 43 bodov. Bronz si vystrieľala Španielka Fatima Galvezová (32).



Štyridsaťjedenročná slovenská reprezentantka siahala na svoj tretí titul majsterky Európy. Finále mala výborne rozbehnuté, keď po 35 výstreloch viedla o bod. Následne nastal zlom, keď až tri výstrely za sebou cieľ nezasiahli a trojnásobná olympijská medailistka musela doháňať. Murcheová však následne nezostrelila už iba jedného „holuba“ z 10 a postrážila si triumf o dva body.



Rehák Štefečeková sa radovala zo zlata na ME v rokoch 2015 a 2016. Na európskej pôde získala v minulosti aj šesťkrát striebro a päťkrát bronz. Tri zlaté medaily má na konte z majstrovstiev sveta, dve z trapu (2010, 2018) a jedno z mix trapu (2018). Olympijskou víťazkou v tejto disciplíne sa stala v Tokiu v roku 2021.



Do finále trapu postúpila Rehák Štefečeková zo 4. miesta. V kvalifikácii dosiahla 120 bodov. Ďalšia Slovenka Jana Špotáková sa s nástrelom 109 bodov umiestnila na 29. priečke, Nikola Molnárová mala o bod menej a figurovala o pozíciu nižšie.



Finále mužov bolo bez slovenskej účasti. Najvyššie 19. miesto obsadil v kvalifikácii Erik Varga so 119 bodmi. Marián Kovačócy (117 bodov) skončil 47. a Filip Marinov (113 bodov) bol 61.







ME - finále trap žien



1. Kathrin Murcheová (Nem.) 43 bodov, 2. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 41, 3. Fatima Galvezová (Šp.) 32, 4. Alessandra Perilliová (S. Mar.) 26, 5. Pelin Rumeysa Kayaová (Tur.) 22, 6. Ellie Sewardová (V. Brit.) 17