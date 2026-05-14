Reichel pokračuje v Bostone, podpísal novú ročnú zmluvu
Autor TASR
Boston 14. mája (TASR) - Nemecký hokejista Lukas Reichel si bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Bostonu Bruins. Vedenie klubu zámorskej NHL sa s 23-ročným útočníkom dohodlo na ročnej zmluve v hodnote 950-tisíc dolárov. Informovala o tom televízia TSN.
Reichel má za sebou hektickú sezónu v zámorí, keďže bol súčasťou dvoch trejdov a zahral si až za päť tímov. Ročník odštartoval v Chicagu, ktoré ho v októbri vymenilo do Vancouveru, odkiaľ v marci putoval do Bostonu. V základnej časti NHL odohral dokopy 29 zápasov a nazbieral osem bodov (3+5). Za Bruins si vyskúšal aj play off, no nastúpil len na jeden duel bez bodového zápisu.
Reichel bude štartovať aj na nadchádzajúcich MS vo Švajčiarsku. Doteraz si zahral na štyroch svetových šampionátoch s bilanciou 22 zápasov, osem gólov a 14 asistencií. V nemeckom drese sa predstavil aj na februárovej zimnej olympiáde, kde odohral päť duelov a nazbieral tri body (2+1), pričom vo štvrťfinále so Slovenskom (2:6) zaznamenal gól a asistenciu. Nemci majú okrem neho na súpiske troch hráčov z NHL – brankára Philippa Grubauera, obrancu Moritza Seidera a útočníka Joshuu Samanského.
