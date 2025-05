Reichel pre zranenie ramena už nepomôže Nemecku na turnaji

Herning 15. mája (TASR) - Nemecká hokejová reprezentácia sa musí v ďalšom priebehu majstrovstiev sveta v Dánsku a Švédsku zaobísť bez služieb Lukasa Reichela. Dvadsaťdvaročný útočník Chicaga Blackhawks nedohral utorkové stretnutie s Nórskom pre zranenie ramena.



Lekárske vyšetrenia napokon potvrdili, že v zostávajúcom priebehu šampionátu už Nemcom nepomôže. „Pre Lukasa je to veľmi trpké, pretože mal silný štart do turnaja a bol pre nás veľkým prínosom. Aj napriek tomu však máme v tíme dostatok kvality na to, aby sme takúto situáciu zvládli,“ cituje agentúra DPA trénera Nemcov Harolda Kreisa. Reichel odohral na šampionáte tri duely, zaznamenal v nich jeden gól a tri asistencie. Najbližším súperom Nemecka v B-skupine bude vo štvrtok 15. mája o 16.20 h Švajčiarsko.