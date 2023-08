Reichenbachová získala titul na MS v cyklotriale

výsledky:



1. Nina Reichenbachová (Nem.) 210 b, 2. Vera Baronová Rodriguezová 190, 3. Alba Rierová Rourová (obe Šp.) 180, ... semifinále: 19. Lea KUCOVÁ (SR) 110

Glasgow 12. augusta (TASR) - Nemecká reprezentantka v cyklotriale Nina Reichenbachová získala zlato na MS v Glasgowe. Do šesťčlenného finále nepostúpila Slovenka Lea Kucová, ktorá obsadila vo štvrtkovom semifinále predposledné devätnáste miesto so ziskom 110 bodov. Na šiestu Larenu Heesovú z Nemecka jej ich chýbalo 410 b.Reichenbachová obsadila v sobotu prvú priečku so ziskom 210 bodov pred Španielkou Verou Baronovou Rodriguezovou (190 b). Jej krajanka Alba Rierová Rourová vybojovala bronz s mankom 30 bodov na víťazku. Reichenbachovej vyšla najlepšie štvrtá a piata časť, kde získala 100 bodov, o 30 viac než Baronová Rodriguezová.