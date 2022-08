Reichová na ME postúpila do finále voľného sóla

Rím 11. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Reichová postúpila na ME v Ríme do nedeľňajšieho finále voľného sóla. V kvalifikácii obsadila v konkurencii akvabel z 22 krajín 12. miesto so ziskom 77,4667 bodu. Z prvej priečky sa do bojov o medaily kvalifikovala Ukrajinka Marta Fjedinová, ktorá dostala od rozhodkýň známku 94,0000 b.