V. Reichová postúpila z 8. miesta do finále voľného sóla

Dauhe 4. februára (TASR) - Slovenská akvabela Viktória Reichová postúpila do finále voľného sóla na MS v plaveckých športoch v Dauhe. V nedeľňajšej kvalifikácii obsadila cenné 8. miesto so ziskom 207,7917 bodu. V katarskej metropole dosiahla zverenka trénerky Ksenie Sydorenkovej v konkurencii pretekárok z 31 krajín životný úspech na vrcholnom podujatí.



Reichová potvrdila výkonnostný progres a nechala za sebou Sanmarínčanku Jasmine Verbenovú, Nemku Klaru Bleyerovú, Holanďanku Marloes Steenbeekovú i Kazašku Karinu Magrupovovú. Z prvého miesta postúpila medzi elitnú 12-ku Rakúšanka Vasiliki Alexandriová, ktorá dostala od rozhodkýň známku 253,8625 bodu. Druhá bola v tesnom závese Grékyňa Evangelia Plataniotiová a tretia Kanaďanka Jacqueline Simoneauová. Finále voľného sóla je na programe v utorok večer o 18.00 SEČ.



"Dostať sa do finále na MS v nabitej konkurencii je pre slovenské synchronizované plávanie fantastický úspech. Viky sa spomedzi 31 sólistiek umiestnila na vynikajúcom ôsmom mieste so známkou, ktorá predstavuje jej doterajšie osobné maximum," uviedla pre TASR Veronika Strapeková, viceprezidentka Slovenskej plaveckej federácie (SPF) pre synchro.



Účastníčka OH 2004 v Aténach vysoko vyzdvihla aj vystúpenie slovenského tímu v akrobatickej zostave, ktorá je novinkou. "Naše dievčatá v zostave Veronika Asvanyiová, Michaela Bernáthová, Chiara Dikyová, Johana Lajčáková, Lea Krajčovičová, Viktória Reichová, Žofia Strapeková, Liza Zemanová pod vedením trénerky Moniky Thuringerovej predviedli výborný výkon. S počtom bodov 172,290 obsadili 16. miesto. Všetci sa veľmi tešíme, baby predvádzajú super výkony," dodala Veronika Strapeková.