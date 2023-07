Reichovej v technickom sóle ušlo finále o jednu priečku

Fukuoka 14. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Reichová sa iba o jedinú priečku neprebojovala do finále technického sóla na MS v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke. V kvalifikácii skončila na 13. mieste so známkou 181,4233 b.



Do finále prenikla ako dvanásta Talianka Susanna Pedottiová výkonom 193,1283. Najvyššiu známku v kvalifikácii dostala domáca obhajkyňa titulu Jukiko Inuiová (273,2700).