Reid z Minnesoty dostal pokutu 50-tisíc dolárov za kritiku rozhodcov
Reid po začiatku extra času inkasoval technický faul a následne aj vylúčenie.
Autor TASR
New York, 28. marca (TASR) - Basketbalista Naz Reid z Minnesoty Timberwolves dostal od vedenia NBA pokutu 50-tisíc amerických dolárov za spochybnenie integrity rozhodcov v stredajšom domácom zápase s Houstonom. Jeho tím vyhral 110:108 po predĺžení.
Reid po začiatku extra času inkasoval technický faul a následne aj vylúčenie. Arbitri ho potrestali za faul na pivota Houstonu Alperena Sengüna. Verdikt zostal v platnosti aj po preštudovaní videa, ale 26-ročný hráč ho aj potom opakovane kritizoval a po kritike rozhodcov musel ísť predčasne do kabíny, pripomenula agentúra AFP.
