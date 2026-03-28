Sobota 28. marec 2026
Reid z Minnesoty dostal pokutu 50-tisíc dolárov za kritiku rozhodcov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Reid po začiatku extra času inkasoval technický faul a následne aj vylúčenie.

Autor TASR
New York, 28. marca (TASR) - Basketbalista Naz Reid z Minnesoty Timberwolves dostal od vedenia NBA pokutu 50-tisíc amerických dolárov za spochybnenie integrity rozhodcov v stredajšom domácom zápase s Houstonom. Jeho tím vyhral 110:108 po predĺžení.

Reid po začiatku extra času inkasoval technický faul a následne aj vylúčenie. Arbitri ho potrestali za faul na pivota Houstonu Alperena Sengüna. Verdikt zostal v platnosti aj po preštudovaní videa, ale 26-ročný hráč ho aj potom opakovane kritizoval a po kritike rozhodcov musel ísť predčasne do kabíny, pripomenula agentúra AFP.
