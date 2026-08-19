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Reijnders spečatil prestup z Manchestru City do Al Qadsiah
Dvadsaťosemročný stredopoliar, ktorý reprezentoval svoju krajinu aj na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku, mal v tíme anglickej Premier League ešte štyri roky platný kontrakt.
Autor TASR
Rijád 19. augusta (TASR) - Holandský futbalista Tijjani Reijnders spečatil v stredu prestup z Manchestru City do Al Qadsiah podpisom zmluvy do roku 2031. Vedenie saudskoarabského klubu za neho zaplatilo podľa médií približne 61 miliónov eur.
Dvadsaťosemročný stredopoliar, ktorý reprezentoval svoju krajinu aj na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku, mal v tíme anglickej Premier League ešte štyri roky platný kontrakt. Na Etihad Stadium prišiel v júni 2025 za takmer 55 miliónov eur z AC Miláno. Minulý týždeň trénoval oddelene od tímu, vynechal aj duel FA Community Shield, v ktorom City prehralo s Arsenalom 0:3. V celkovo 47 súťažných dueloch v drese „Cityzens“ si pripísal sedem gólov, s tímom vyhral Pohár FA aj Ligový pohár.
„Mal som tú neuveriteľnú česť hrať za Manchester City a užíval som si každú minútu, ktorú som tu strávil,“ uviedol Reijnders vo vyhlásení klubu. „Byť súčasťou tímu, ktorý v minulej sezóne získal dve také špeciálne trofeje, bol pre mňa neuveriteľný zážitok a úspech, ktoré si budem navždy vychutnávať.“
Úradujúci anglický vicemajster výrazne prekopáva stred poľa, okrem Reijndersa opustil tím aj španielsky reprezentant Rodri, ktorý prestúpil do FC Barcelona. Naopak, do tímu by mohol podľa medializovaných správ pribudnúť Argentínčan Enzo Fernandez z FC Chelsea.
Dvadsaťosemročný stredopoliar, ktorý reprezentoval svoju krajinu aj na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku, mal v tíme anglickej Premier League ešte štyri roky platný kontrakt. Na Etihad Stadium prišiel v júni 2025 za takmer 55 miliónov eur z AC Miláno. Minulý týždeň trénoval oddelene od tímu, vynechal aj duel FA Community Shield, v ktorom City prehralo s Arsenalom 0:3. V celkovo 47 súťažných dueloch v drese „Cityzens“ si pripísal sedem gólov, s tímom vyhral Pohár FA aj Ligový pohár.
„Mal som tú neuveriteľnú česť hrať za Manchester City a užíval som si každú minútu, ktorú som tu strávil,“ uviedol Reijnders vo vyhlásení klubu. „Byť súčasťou tímu, ktorý v minulej sezóne získal dve také špeciálne trofeje, bol pre mňa neuveriteľný zážitok a úspech, ktoré si budem navždy vychutnávať.“
Úradujúci anglický vicemajster výrazne prekopáva stred poľa, okrem Reijndersa opustil tím aj španielsky reprezentant Rodri, ktorý prestúpil do FC Barcelona. Naopak, do tímu by mohol podľa medializovaných správ pribudnúť Argentínčan Enzo Fernandez z FC Chelsea.