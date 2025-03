Reilly Smith sa vracia do Vegas, Rangers ho vymenili za Brissona

Las Vegas 6. marca (TASR) - Kanadský hokejista Reilly Smith sa vracia do klubu NHL Vegas Golden Knights, s ktorým v roku 2023 vybojoval Stanleyho pohár. Tridsaťtriročného krídelníka získali "zlatí rytieri" vo štvrtok z New Yorku Rangers výmenou za útočníka Brendana Brissona a voľbu v 3. kole tohtoročného draftu. Na základe dohody budú "jazdci" naďalej vyplácať skúsenému veteránovi 50 percent z jeho mzdy.



Smith sa po zisku majstrovského pohára pred dvoma rokmi sťahoval z Vegas do Pittsburghu. Penguins ho vlani v lete vymenili do NY Rangers za dva draftové výbery. Za tím z Manhattanu odohral v tomto ročníku 59 zápasov, v ktorých strelil desať gólov a pridal 19 asistencií. Po konci prebiehajúcej sezóny mu vyprší trojročná zmluva, ktorá mu ročne vynáša päť miliónov dolárov. V NHL hral predtým aj za Dallas, Boston a Floridu.



Dvadsaťtriročný Brisson nastúpil v tejto sezóne za Vegas v deviatich zápasoch, v ktorých nebodoval. Po konci ročníka sa môže stať obmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom web televízie TSN.