Reims prešiel cez Angers do semifinále Francúzskeho pohára

Francúzsky pohár - štvrťfinále (na jeden duel):



Angers SCO - Stade Reims 1:1 (0:0) - 3:5 v jedenástkovom rozstrele, postúpil Reims



Góly: 90.+5. Dieng - 79. Nakamura







AS Cannes - EA Guingamp 3:1 (2:0)



Góly: 23. Abbas, 30. Goncalves, 69. Domingues - 46. Siwe

Paríž 26. februára (TASR) - Futbalisti Stade Reims postúpili do semifinále Francúzskeho pohára. V utorkovom štvrťfinále uspeli na pôde Angers 5:3 v jedenástkovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1. Rozstrel vybojoval pre domácich gólom v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu Bamba Dieng, no na postup to nestačilo.