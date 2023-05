Reindl neodporúča slovenským klubom trieštenie: Nie je to dobré

Riga 21. mája (TASR) - Snaha niektorých slovenských klubov osamostatniť sa od zväzu a riadiť si súkromnú ligu by bolo pre slovenský hokej nevýhodné. Pre TASR to uviedol Franz Reindl, člen Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Šesťdesiatosemročný funkcionár bol v rokoch 2014 až 2022 prezident Nemeckej hokejovej federácie (DEB), kde museli od polovice 90. rokov riešiť podobný problém na domácej scéne.



V roku 1994 založili v Nemecku súkromnú hokejovú ligu DEL. Do nej vstúpilo 18 ekonomicky najsilnejších klubov a dohodli sa, že z nej nikto nezostúpi. V ďalšej sezóne však skrachovali tri kluby. O dva roky neskôr po prijatí tzv. Bosmanovho pravidla nemecké kluby podpísali zmluvy s mnohými hráčmi zo Severnej Ameriky. Aj v 1. lige riadenej zväzom sa súčasne hralo o majstra. Liga bola rozdelená na severnú a južnú. Domovom nemeckých reprezentantov bola liga riadená zväzom, keďže v DEL prakticky neexistovali kvóty pre legionárov. Aj preto nemecká reprezentácia na MS 1998 vo Švajčiarsku zostúpila do A-skupiny I. divízie MS. Až táto negatívna skúsenosť donútila kluby prijať kvóty o cudzincoch a o dva roky neskôr bolo Nemecko opäť súčasťou A-kategórie MS. "Bolo to síce dávnejšie, ale nebolo to ideálne. Ak sa triešti liga, strácate energiu, peniaze i samotný program ligy ako takej. Pre nemecký hokej to bolo veľmi nevýhodné," uviedol Reindl.



Nemecký funkcionár strávil celý život v hokeji. Počas hráčskej kariéry absolvoval v Nemecku 861 zápasov, za národný tím odohral 181 duelov. Krajinu reprezentoval na deviatich MS, troch zimných olympijských hrách a raz na Kanadskom pohári. Bol člen tímu, ktorý na ZOH 1976 v Innsbrucku získal bronz. V roku 2014 ho zvolili do funkcie prezidenta DEB a bol to práve Reindl, ktorý dosiahol dohodu s klubmi. "Keď som bol na čele zväzu v roku 2014, našli sme s klubmi spoločné riešenie a spojili sme sa. Dvadsať rokov sme boli roztrieštení a verte mi, nebolo to dobré. V tejto chvíli sme zjednotení a ak sa chce niekto separovať, nie je to dobré riešenie. Federácia ma zodpovednosť za ligu, jej chod ako taký. Okrem iného ma na starosti aj ligu žien, rozhodcov, vychováva trénerov. Myslím si, že slovenský hokej zažíva úspešné časy. Miro Šatan má triezvy pohľad na vec, vidí aj smerovanie vášho hokeja do budúcna. Rozdeliť sa by nebolo dobré riešenie. Moje odporúčanie je zostať jednotní, nedeliť sa," povedal Reindl.



V Nemecku dnes funguje liga tak, že kluby majú so zväzom dohodu, zväzu platia nemalé čiastky za licenciu. Reindl k súčasnej situácii na Slovensku povedal: "Môžete mať viacero systémov. Napríklad taký, ako funguje teraz, alebo mať zmluvu s federáciou. Obe sú fajn, ale musíte dodržiavať stanovené pravidlá."



Skúsený funkcionár odpovedal aj na otázku TASR, či by víťaz Tipos extraligy mohol hrať v nasledujúcej edícii Ligy majstrov. Slovenský šampión HC Košice je totiž jeden z klubov, ktorý chce údajne vstúpiť do PHL. "Hokejová Liga majstrov má dohody so zväzom. A ak klub nepôsobí pod zväzom, nemôže v súťaži hrať."



Reindl pôsobí v komisiách IIHF od roku 1998, naposledy ako spolupredseda súťažnej a inline komisie IIHF a ako člen koordinačnej komisie IIHF. Bol tiež predseda disciplinárnej komisie pre olympijský turnaj v Soči 2014. Na tohtoročnom šampionáte videl zápasy v Tampere aj v Rige. "Šampionát vnímam veľmi pozitívne, panuje tu výborná atmosféra. Všade, kam sa pozriete, tam všetko funguje, ako má," uzavrel pre TASR.