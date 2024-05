Reinhart s klubovým rekordom, Hyman vyrovnal zápis Messiera

New York 9. mája (TASR) - Kanadský hokejista Sam Reinhart výrazne pomohol k triumfu Floridy nad Bostonom (6:1) v druhom zápase semifinále Východnej konferencie NHL. Štyrmi asistenciami v jednom stretnutí vytvoril nový klubový rekord v play off.



Štyri body (2+2) si pripísal aj jeho spoluhráč Aleksander Barkov, kapitán Panthers zaznamenal 12. viacbodový zápas v kariére vo vyraďovačke. To sa v histórii klubu podarilo len jeho spoluhráčovi Carterovi Verhaeghemu. Barkov sa zároveň stal prvým hráčom Panthers, ktorý v troch dueloch play off za sebou nazbieral osem bodov. Fínsky center v nich získal štyri góly a štyri asistencie.



Obranca Gustav Forsling skóroval v noci na štvrtok len dve sekundy pred koncom druhej tretiny, čím sa priblížil ku klubovému rekordu Tomáša Fleischmanna z roku 2012 na rozdiel sekundy. Florida prvýkrát v histórii strelila šesť gólov v rade v jednom zápase play off.



Pri jedinom góle Bruins z hokejky Charlieho Coylea zaznamenal asistenciu Brad Marchand, ktorý si tak pripísal 138. bod v play off v kariére (56+82). Spomedzi aktívnych hráčov je historicky šiesty najproduktívnejší hokejista v play off, keď vyrovnal zápis Patricka Kanea. V tohtoročných bojoch o Stanleyho pohár zaznamenal okrúhly 10. bod a stal sa deviatym hráčom ligovej histórie s minimálne deviatimi vyraďovačkami, v ktorých získal dvojciferný počet bodov.



Vancouver vstúpil do semifinále Západnej konferencie triumfom 5:4 nad Edmontonom, hoci v zápase prehrával už 1:4. Canucks v minulosti vyhrali len jeden duel play off, v ktorom prehrávali o tri góly - v roku 1994 v piatom súboji konferenčného finále proti Torontu.



Oilers nestačili ani dva presné zásahy Zacha Hymana, kanadský krídelník si dvoma presnými zásahmi upevnil vedúce postavenie v tabuľke strelcov v play off, ktorú vedie s deviatimi gólmi. To je v histórii Oilers najvyšší počet gólov v prvých šiestich dueloch vyraďovačky - Hyman prekonal výkon Wayna Gretzkého (8) a vyrovnal zápis Marka Messiera z roku 1983.



Kapitán "olejárov" Connor McDavid zaznamenal asistenciu v šiestom zápase v rade od štartu play off. V klubovej histórii sa tým priblížil výkonu Messiera, ktorý to dokázal v prvých siedmich dueloch v roku 1989.