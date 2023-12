Reinhart so štyrmi asistenciami, Verhaeghe: Je to komplexný hráč

New York 11. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Sam Reinhart v noci na pondelok v zámorskej NHL režíroval štyrmi asistenciami triumf Floridy nad Columbusom (5:2). Zároveň predĺžil svoju bodovú sériu na päť zápasov, počas ktorých nazbieral 10 bodov (2+8). Dvadsaťosemročný útočník elitnej formácie "panterov" sa posunul do prvej desiatky produktivity celej súťaže.



Reinhart zaznamenal najviac asistencií v jednom stretnutí počas svojej kariéry v profilige. "Všetko, čo robí, je veľmi detailné. Produkuje úžasné nahrávky a vie aj skórovať. Je to komplexný hráč, jeden z najlepších v našom tíme. Práve teraz sa mu bodovo darí, ale aj keď neboduje, je naozaj efektívny," uviedol na adresu Reinharta jeho spoluhráč z elitného útoku Carter Verhaeghe.



Edmonton zdolal New Jersey (4:1) a natiahol víťaznú sériu už na sedem duelov. "Olejári" sa opäť mohli oprieť o kapitána Connora McDavida, ktorý bodoval v deviatom zápase za sebou, spolu počas svojej úspešnej série nazbieral až 23 bodov (6+17). Ešte dlhšie trvá bodová šnúra obrancu Evana Boucharda, ktorý sa do štatistík zapísal v každom z uplynulých jedenástich duelov (5+11). Naopak, negatívnu šnúru ťahá Seattle, ktorý prehral ôsmykrát za sebou.



Špecifický zápas absolvoval brankár Jonathan Quick, ktorý sa v drese NY Rangers premiérovo vo svojej kariére postavil hráčom Los Angeles. Tridsaťsedemročný Američan chytal od roku 2007 práve za Kings, pričom jeho pôsobenie v Kalifornii sa skončilo v marci 2023 po dlhých 18 rokoch. Trojnásobnému držiteľovi Stanleyho pohára konfrontácia s bývalými spoluhráčmi vyšla a zneškodnil 25 pokusov. "V hlave sa vám preháňa veľa myšlienok, je náročné zaspať. Hneď, ako sa dostanete na ľad, začnete sa sústrediť iba na hru. Samozrejme, vidíte, že proti vám stojí mnoho kamarátov, s ktorými ste hrali dlho, no keď na vás začnú strieľať, snažíte sa iba zastaviť puk," povedal pre nhl.com Quick získal s Los Angeles dvakrát Stanleyho pohár (2012, 2014) a medzi brankármi je líder historických štatistík organizácie v počte odohraných duelov (743), víťazstiev (370) ako aj shutoutov (57).