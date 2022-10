Rekabiová, ktorá súťažila bez hidžábu, sa vrátila do Iránu

Dubaj 19. októbra (TASR) - Iránska športová lezkyňa Elnaz Rekabiová, ktorá sa predstavila na ázijskom šampionáte v Kórejskej republike bez pokrývky hlavy, sa vrátila v stredu do rodnej krajiny. Po prílete do Teheránu poskytla rozhovor štátnej televízii, v ktorom bez výraznejších emócií konštatovala, že nebolo jej úmyslom súťažiť bez hidžábu a urobila tak nezámerne. Už predtým sa vo svojom profile na Instagrame ospravedlnila za to, že spôsobila rozruch. Nie je známe, či správu písala športovkyňa, alebo bola vynútená.



Podľa agentúry AP Rekabiovej čin v skutočnosti súvisí s podporou protestov, ktoré v krajine odštartovali po smrti dvadsaťdvaročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Na letisku ju vítali stovky ľudí vrátane žien, ktoré nemali šatku, a volali na jej slávu "Elnaz, šampiónka". Rekabiovej čin je podľa nich inšpiráciou, aby pokračovali v protestoch.



Budúcnosť športovej lezkyne v jej rodnej krajine zostáva otázna. Médiá v perzštine mimo Iránu už predtým varovali, že ju iránski predstavitelia mohli donútiť opustiť dejisko šampionátu skôr a doma môže čeliť zatknutiu. Predstavitelia Teheránu to následne popreli.



Hidžáb u žien v Iráne vyžadujú aj na športoviskách. Za nenosenie pokrývky hrozí ženám bitka, pokuta či väzenie. Rekabiová však nastúpila v Soule bez šatky len s čelenkou. Do súťaže, v ktorej obsadila štvrté miesto, nastúpila ako druhá žena v iránskej histórii bez pokrývky hlavy. Prvá bola v roku 2019 boxerka Sadaf Khademová, na ktorú v rodnej krajine následne vypísali zatykač a do Teheránu sa už nevrátila. Tridsaťtriročná Rekabiová má na konte striebro a dva bronzy z ázijských šampionátov a bronz z MS 2021 v Moskve.