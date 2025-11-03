< sekcia Šport
REKORD LIGY: Pherai dostal červenú kartu po 150 sekundách na ihrisku
Pre 24-ročného stredopoliara to bolo prvé vylúčenie v profesionálnom futbale na klubovej úrovni. Jeho Hamburg prehral s domácim 1. FC Kolín 1:4.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hamburg 3. novembra (TASR) - Surinamský futbalista Immanuel Pherai z Hamburgeru SV vytvoril nový rekord Bundesligy v rýchlosti vylúčenia po príchode na ihrisko. Do nedeľňajšieho zápasu 9. kola najvyššej nemeckej súťaže na ihrisku 1. FC Kolín naskočil v 77. minúte, no už o dve minúty ho musel opustiť po tom, čo dostal dve žlté karty. Nechtiac tým „vylepšil“ bundesligový rekord z roku 2012 so štyrmi minútami na ihrisku.
Pherai dostal najskôr žltú kartu za protesty a krátko na to aj druhú po faule. Na ihrisku strávil celkovo 150 sekúnd. Pre 24-ročného stredopoliara to bolo prvé vylúčenie v profesionálnom futbale na klubovej úrovni. Jeho Hamburg prehral s domácim 1. FC Kolín 1:4.
Pherai dostal najskôr žltú kartu za protesty a krátko na to aj druhú po faule. Na ihrisku strávil celkovo 150 sekúnd. Pre 24-ročného stredopoliara to bolo prvé vylúčenie v profesionálnom futbale na klubovej úrovni. Jeho Hamburg prehral s domácim 1. FC Kolín 1:4.