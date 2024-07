Rekordér Cavendish potvrdil, že odjazdil poslednú Tour

Nice 22. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish deň po konci 111. ročníka Tour de France potvrdil, že bol jeho posledný. Tridsaťdeväťročný šprintér sa počas neho zapísal do histórie, keď si v 5. etape pripísal rekordné 35. víťazstvo a prekonal legendárneho Eddyho Merckxa (34).



Cavendish sa delil o rekord s belgickým velikánom od roku 2021 a tri roky čakal, kým sa osamostatnil na čele. "Myslím, že teraz je správny čas. Odjazdil som 15 Tour de France. Tieto preteky mi dali život, o akom som mohol iba snívať," uviedol pre agentúru Reuters.



Cavendish vlani oznámil koniec kariéry, no na minuloročnej Tour spadol a tak si svoj zámer rozmyslel a znova sa pokúsil prekonať rekord: "Rozhodli sme sa pokračovať, mal som cieľ na najúžasnejšom športovom podujatí na planéte a zvládol som ho tak, ako som chcel."



Na ďalšiu Tour sa už nechystá, ale pri cyklistike by chcel zostať. "Milujem cyklistiku a nikdy neopustím tento šport," dodal.