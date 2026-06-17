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Rekordér Mbappe vystrieľal Francúzsku výhru nad Senegalom
Futbalisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase I-skupiny na MS 2026 nad Senegalom 3:1.
Autor TASR
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East Rutherford 17. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase I-skupiny na MS 2026 nad Senegalom 3:1. Finalista predošlého šampionátu v Katare mal v East Rutherforde v prvom polčase namále, v druhom však jasne dominoval. Afrického súpera zlomil dvoma gólmi kapitána Kyliana Mbappeho a striedajúceho Bradleyho Barcolu. Mbappe prekonal Oliviera Girouda a s 58 presnými zásahmi je nový historicky najlepší strelec Francúzska.
Útočník Realu Madrid sa súčasne dostal na métu 14 gólov na finálových turnajoch MS, čím sa dotiahol na tretieho Nemca Gerda Müllera. Už iba dva góly ho delia od rekordéra svetových šampionátov a Müllerovho krajana Miroslava Kloseho.
V druhom stretnutí „íčka“ si v noci na stredu o 0.00 SELČ zmerali sily Irak s Nórskom. Francúzi odohrajú ďalší duel na turnaji v pondelok 22. júna o 23.00 SELČ proti Iraku, Senegal nastúpi v utorok 23. júna o 2.00 SELČ proti Nórsku.
Prvý a doteraz jediný vzájomný duel na MS 2002 dopadol lepšie pre Senegal, ktorý vtedy šokoval futbalový svet a v otváracom zápase turnaja uštedrili obhajcom titulu prehru 0:1. Aj teraz zaskočil „Les Bleus“ aktívnym pressingom, k tomu pridal dobre sformovanú obranu a favorizovaného súpera dostal do úzkych. Mbappe a jeho kolegovia starajúci sa o ofenzívu v prvom polčase veľa vody nenamútili a tak sa v 25. minúte zrodila prvá šanca zápasu, ktorá patrila Senegalu. Mbappe stratil vpredu loptu a nádejný brejk zakončil Jackson strelou do žrde. V nadstavenom čase zahodil tutovku I. Sarr, keď po skvelom prieniku Maneho prekopol z pár metrov Maignanovu bránu.
V 53. minúte mohla Francúzom pomôcť chyba súpera v rozohrávke, E. Mendy však dobre zmenšil strelecký uhol Olisemu a nohou zneškodnil pokus francúzskeho krídelníka. Situácia ako cez kopirák sa zopakovala o štyri minúty neskôr, tentoraz neprekonal senegalského brankára tiesnený Mbappe. O chvíľu sa Francúzi dožadovali jedenástky po páde Mbappeho v pokutovom území, no rozhodca nevyhodnotil situáciu ako faul Maneho a nariadil odkop od brány. Senegal hral po prestávke ako vymenený a v obrane robil chybu za chybou. Ďalšiu ponuku na gól už kanonier Mbappeho kvalít po výstavnej prihrávke Oliseho neodmietol - 1:0. Do hry Francúzov sa vrátila ľahkosť a ich náskok zvýšil Barcola po prihrávke Rabiota - 2:0. V nadstavenom čase predviedol Mbaye individuálnu akciu s gólovou pečaťou vďaka podceneniu Maignana - 2:1. Nádej Senegalu na bodový zisk však už o pár sekúnd zahasil Mbappe, ktorý nachytal E. Mendyho na hruškách a z veľkej diaľky strelil svoj druhý gól v stretnutí - 3:1.
Útočník Realu Madrid sa súčasne dostal na métu 14 gólov na finálových turnajoch MS, čím sa dotiahol na tretieho Nemca Gerda Müllera. Už iba dva góly ho delia od rekordéra svetových šampionátov a Müllerovho krajana Miroslava Kloseho.
V druhom stretnutí „íčka“ si v noci na stredu o 0.00 SELČ zmerali sily Irak s Nórskom. Francúzi odohrajú ďalší duel na turnaji v pondelok 22. júna o 23.00 SELČ proti Iraku, Senegal nastúpi v utorok 23. júna o 2.00 SELČ proti Nórsku.
MS vo futbale - I-skupina:
East Rutherford
Francúzsko - Senegal 3:1 (0:0)
Góly: 66. a 90.+6 Mbappe, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye. Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), bez kariet, 80.545 divákov
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele (80. Barcola), Doue (87. Cherki) - Mbappe
Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - L. Camara (76. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. C. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mane
East Rutherford
Francúzsko - Senegal 3:1 (0:0)
Góly: 66. a 90.+6 Mbappe, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye. Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), bez kariet, 80.545 divákov
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele (80. Barcola), Doue (87. Cherki) - Mbappe
Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - L. Camara (76. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. C. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mane
Prvý a doteraz jediný vzájomný duel na MS 2002 dopadol lepšie pre Senegal, ktorý vtedy šokoval futbalový svet a v otváracom zápase turnaja uštedrili obhajcom titulu prehru 0:1. Aj teraz zaskočil „Les Bleus“ aktívnym pressingom, k tomu pridal dobre sformovanú obranu a favorizovaného súpera dostal do úzkych. Mbappe a jeho kolegovia starajúci sa o ofenzívu v prvom polčase veľa vody nenamútili a tak sa v 25. minúte zrodila prvá šanca zápasu, ktorá patrila Senegalu. Mbappe stratil vpredu loptu a nádejný brejk zakončil Jackson strelou do žrde. V nadstavenom čase zahodil tutovku I. Sarr, keď po skvelom prieniku Maneho prekopol z pár metrov Maignanovu bránu.
V 53. minúte mohla Francúzom pomôcť chyba súpera v rozohrávke, E. Mendy však dobre zmenšil strelecký uhol Olisemu a nohou zneškodnil pokus francúzskeho krídelníka. Situácia ako cez kopirák sa zopakovala o štyri minúty neskôr, tentoraz neprekonal senegalského brankára tiesnený Mbappe. O chvíľu sa Francúzi dožadovali jedenástky po páde Mbappeho v pokutovom území, no rozhodca nevyhodnotil situáciu ako faul Maneho a nariadil odkop od brány. Senegal hral po prestávke ako vymenený a v obrane robil chybu za chybou. Ďalšiu ponuku na gól už kanonier Mbappeho kvalít po výstavnej prihrávke Oliseho neodmietol - 1:0. Do hry Francúzov sa vrátila ľahkosť a ich náskok zvýšil Barcola po prihrávke Rabiota - 2:0. V nadstavenom čase predviedol Mbaye individuálnu akciu s gólovou pečaťou vďaka podceneniu Maignana - 2:1. Nádej Senegalu na bodový zisk však už o pár sekúnd zahasil Mbappe, ktorý nachytal E. Mendyho na hruškách a z veľkej diaľky strelil svoj druhý gól v stretnutí - 3:1.
Hlasy /zdroje: DPA, L´Equipe/:
Didier Deschamps, tréner Francúzska: „Je to úľava. Na začiatku sme boli trochu nervózni, trochu napätí a treba povedať, že sme čelili dobrému tímu. Barcola mal skutočný vplyv na výkon, pomohlo nám aj to, že si Dembele a Olise vymenili pozície. Vždy je dobré vyhrať prvý zápas, nie je to rozhodujúce, ale aj tak si to vychutnáme.“
Kylian Mbappe, kapitán Francúzska a autor dvoch gólov: „Ešte sme sa poriadne nerozbehli, ale je dobré začať víťazstvom. Dnes to nebol ľahký zápas, ale vieme, že kedykoľvek môžeme skórovať a zmeniť situáciu, takže to pomáha. Keď začnem premýšľať o ľuďoch, ktorí ma kritizujú, vždy idem naplno. Hrám za svoju krajinu, chcem sa dostať do finále. Ak by som však mal umlčať všetkých kritikov, musel by som hrať do mojich 80 rokov.“
Edouard Mendy, brankár Senegalu: „Nepodarilo sa nám naplniť herný plán, bolo to trochu pomalé, dokonca aj v prvom polčase. Vedeli sme, že v druhom polčase sa musíme vrátiť späť tým, že zvýšime našu úroveň, budeme trochu ostrejší v útoku, ale to sme boli len v niektorých fázach. Francúzi demonštrovali svoju silu, majú neskutočne talentovaný tím. Každá ich pološanca bola pre nás veľmi nebezpečná.“
Didier Deschamps, tréner Francúzska: „Je to úľava. Na začiatku sme boli trochu nervózni, trochu napätí a treba povedať, že sme čelili dobrému tímu. Barcola mal skutočný vplyv na výkon, pomohlo nám aj to, že si Dembele a Olise vymenili pozície. Vždy je dobré vyhrať prvý zápas, nie je to rozhodujúce, ale aj tak si to vychutnáme.“
Kylian Mbappe, kapitán Francúzska a autor dvoch gólov: „Ešte sme sa poriadne nerozbehli, ale je dobré začať víťazstvom. Dnes to nebol ľahký zápas, ale vieme, že kedykoľvek môžeme skórovať a zmeniť situáciu, takže to pomáha. Keď začnem premýšľať o ľuďoch, ktorí ma kritizujú, vždy idem naplno. Hrám za svoju krajinu, chcem sa dostať do finále. Ak by som však mal umlčať všetkých kritikov, musel by som hrať do mojich 80 rokov.“
Edouard Mendy, brankár Senegalu: „Nepodarilo sa nám naplniť herný plán, bolo to trochu pomalé, dokonca aj v prvom polčase. Vedeli sme, že v druhom polčase sa musíme vrátiť späť tým, že zvýšime našu úroveň, budeme trochu ostrejší v útoku, ale to sme boli len v niektorých fázach. Francúzi demonštrovali svoju silu, majú neskutočne talentovaný tím. Každá ich pološanca bola pre nás veľmi nebezpečná.“