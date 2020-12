Rekordér MLS Wondolowski predĺžil kontrakt so San Jose

San Jose 25. decembra (TASR) - Najlepší strelec histórie zámorskej futbalovej MLS Chris Wondolowski predĺžil kontrakt so San Jose Earthquakes o ďalšiu sezónu. Tridsaťsedemročný americký útočník pôsobí v klube nepretržite od roku 2009, predtým zaň hral krátko aj v roku 2005. Okrem toho obliekal aj dres Houstonu Dynamo.



Počas kariéry strelil 166 gólov v základnej časti súťaže a okrem toho drží množstvo ďalších streleckých rekordov MLS. "Aj keď pandémia spôsobila toľko bolesti na celom svete, zároveň mi dala príležitosť zamyslieť sa nad vecami, ktoré si cením najviac. Bol som plne odhodlaný ukončiť kariéru v roku 2020, no rozmyslel som si to a nemôžem sa dočkať, kedy sa ešte raz pripojím k mojim spoluhráčom a pokúsime sa priniesť MLS Cup späť do San Jose," uviedol Wondolowski. Informovala agentúra AFP.