Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Šport

Rekordér Premier League Milner ukončil kariéru: Je na to správny čas

.
James Milner z Brightonu počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Brighton and Hove Albion a Nottingham Forest na štadióne The American Express Stadium v Brightone v Anglicku v nedeľu 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Milner začal kariéru vo farbách Leedsu, neskôr získal tri majstrovské tituly v Premier League - dva s Manchestrom City, jeden s Liverpoolom, v ktorého drese vyhral Ligu majstrov v roku 2019.

Autor TASR
Londýn 1. júna (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar James Milner ukončil vo veku 24 rokov hráčsku kariéru. Trvala 24 rokov, počas ktorých vytvoril v anglickej Premier League rekord v počte odohratých zápasov - 658.

Milner odohral uplynulé tri sezóny v Brightone. Kariéru začal vo farbách Leedsu, neskôr získal tri majstrovské tituly v Premier League - dva s Manchestrom City, jeden s Liverpoolom, v ktorého drese vyhral Ligu majstrov v roku 2019. „Po 24 sezónach v Premier League sa zdá, že je ten správny čas ukončiť moju kariéru. Od môjho debutu vo veku 16 rokov za Leeds, ktorému som fandil od detstva, až po to, ako som sa stal najmladším strelcom v lige, som si nemohol ani len predstaviť tú cestu, ktorú som absolvoval“ uviedol Milner vo vyhlásení na Instagrame.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?