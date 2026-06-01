Rekordér Premier League Milner ukončil kariéru: Je na to správny čas
Milner začal kariéru vo farbách Leedsu, neskôr získal tri majstrovské tituly v Premier League - dva s Manchestrom City, jeden s Liverpoolom, v ktorého drese vyhral Ligu majstrov v roku 2019.
Autor TASR
Londýn 1. júna (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar James Milner ukončil vo veku 24 rokov hráčsku kariéru. Trvala 24 rokov, počas ktorých vytvoril v anglickej Premier League rekord v počte odohratých zápasov - 658.
Milner odohral uplynulé tri sezóny v Brightone. Kariéru začal vo farbách Leedsu, neskôr získal tri majstrovské tituly v Premier League - dva s Manchestrom City, jeden s Liverpoolom, v ktorého drese vyhral Ligu majstrov v roku 2019. „Po 24 sezónach v Premier League sa zdá, že je ten správny čas ukončiť moju kariéru. Od môjho debutu vo veku 16 rokov za Leeds, ktorému som fandil od detstva, až po to, ako som sa stal najmladším strelcom v lige, som si nemohol ani len predstaviť tú cestu, ktorú som absolvoval“ uviedol Milner vo vyhlásení na Instagrame.
