Rekordérka Eva Seidlová slávi 75 rokov, maratóny bude behať naďalej

Rimavská Sobota/Tlmače 19. mája (TASR) - Je najúspešnejšou slovenskou ženskou rekordérkou čo sa týka počtu odbehnutých maratónov. Eva Seidlová napriek svojmu veku 75 rokov, ktoré oslávi v piatok 19. mája, plánuje odbehnúť tento rok viacero maratónov najmä na Slovensku, ale aj v zahraničí. Doteraz absolvovala 501 maratónov.



"Už 2. júna idem do Banskej Bystrice na maratón, 17. júna na Kysucký. Tak som si povedala, že dva maratóny do mesiaca by som mohla zabehnúť, neviem akú odozvu to bude mať doma. A do zahraničia? To áno, na Berlínsky maratón som už prihlásená. Dokonca mi tento týždeň telefonoval ambasádor, maďarský Slovák z Budapešti, že ma pozýva oficiálne riaditeľ Budapeštianskeho maratónu ako hosťa, aby som prišla a môžem si odbehnúť tieto preteky. Uhradia mi náklady, tak to je tiež niečo výnimočnejšie," uviedla pre TASR Seidlová, ktorá dlhodobo žije a beháva za Tlmače.



Ako ďalej priblížila, Atletický klub mesta Tlmače naplánoval na november cestu na Kanárske ostrovy, kde je tiež prihlásená na maratón. "Čo budú doma na Slovensku maratóny, všetky si plánujem. Košice budú mať 1. októbra 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Tam nemôžem chýbať," zdôraznila.



Svoj jubilejný maratón odbehla v Bratislave 2. apríla tohto roku. Na ČSOB Bratislava maratóne tak splnila svoje predsavzatie a to zabehnúť 500. maratón približne mesiac pred jej polookrúhlym výročím narodenia. Krátko nato odbehla svoj 501. maratón v Košiciach.



Seidlová sa narodila 19. mája 1948 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala Strednú priemyselnú hutnícku školu v Košiciach. Zmaturovala v roku 1968 a následne začala pracovať v bývalej VSŽ v Košiciach. V rokoch 1973-1978 absolvovala diaľkovo Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V Košiciach sa spoznala so svojim manželom.



"Tam sme sa zoznámili s mužom, študoval tam na Vysokej škole. Zhodou okolností študoval tiež hutníctvo, ale v Banskej Štiavnici. V Košiciach navštevoval školu a tam sme sa dali dokopy. Keď skončil štúdium, prišli sme do Tlmáč. Tu nám ponúkli byt, aj obom zamestnanie," povedala Seidlová.



Behať začala presne vo veku 35 rokov, prvý maratón však absolvovala až ako takmer 38-ročná. Dovtedy sa venovala, len spoločne s priateľkami, cvičeniu v telocvični.



Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio. Pôvodne chcela bežať aj Bostonský maratón v apríli 2013, keď došlo k teroristickým útokom. Tie si vyžiadali tri obete a 260 zranených. Seidlová vtedy TASR informovala, že na trati bolo minimálne sedem bežcov zo Slovenska, ktorí našťastie dobehli do cieľa bez zranení.



Čo sa týka behu, nemala vzory. "Nepamätám si športové vzory. Nebola som nejaký riadny športovec, aby som sa držala niekoho. Ja som samorast. Sú ľudia, ktorých som obdivovala, ale to je druhá vec, ale aby mi niekto bol vzorom, tak to neviem," prezradila.



Útla Seidlová, ktorá je známa svojou skromnosťou, má dve deti a dovedna až päť vnučiek. "Vnučky sú samé dlhovlasé blondínky, nepodobné na mňa. Od dcéry tri dievčence sú aj atlétky. Športujú a samozrejme aj dcéra. Voľakedy sa venovala športovej chôdzi, potom behala. Teraz vidím, že sa opäť orientuje na chôdzu. Nedávno bola na veteránskych majstrovstvách Európy v Poľsku. Však už aj deti mám veteránov. Syn bude mať teraz 50 rokov a dcéra má 45," dodala Seidlová.