Rekordérka Seidlová odbehla svoj 529. maratón, ČSOB bežala po 20-krát

Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovenská ženská maratónska rekordérka 76-ročná Eva Seidlová úspešne odbehla v poradí svoj 529. maratón. Nedeľné podujatie ČSOB Bratislava maratón bežala už po 20-krát, absolvovala teda všetky ročníky. Ako prezradila pre TASR, pokiaľ jej to zdravie a okolnosti dovolia, na týchto pretekoch by v budúcnosti rada pokorila hranicu svojich 600 maratónov.



„Odbehla som s vypätím všetkej vôle. Tak sa mi nechcelo v tom vetre. Pri takom miniatúrnom type človeka ako som ja, tak keď sa do mňa vietor oprel, tak ma sfukovalo z trate. Napokon všetko dobre dopadlo. Dobehla som v čase približne 5 hodín, 23 minút a 40 sekúnd,“ povedala Seidlová.



Po tomto víkende má veľkolepé plány. „Idem do Košíc na Furčiansky maratón. Potom Rajec a Košice, to je jasné. Ale v auguste sa chystám na Island, bežať Reykjavík, to bol môj dlhodobý sen. Náročné na tom je, že jednu sobotu bežím Reykjavík maratón a hneď sa musím presunúť do Austrálie do Sydney. Ďalšiu nedeľu, po týždni, bežím maratón tam. Takže som musela do detailov prepracovať logistiku, aby som to všetko postíhala. A potom sa uvidí.“



Seidlová sa narodila 19. mája 1948 v Rimavskej Sobote. Behať začala vo veku 35 rokov. Prvý maratón absolvovala až takmer ako 38-ročná. Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.